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Новости по тегу #Документальный фильм

Специальный показ фильма Григория Азарёнка «Душа защитника» с успехом прошёл в Гомеле
13 февраля 2026 18:03

Специальный показ фильма Григория Азарёнка «Душа защитника» с успехом прошёл в Гомеле

Каждое слово – прямо в сердце! Как прошла премьера фильма Григория Азарёнка «Душа защитника»
12 февраля 2026 19:55

Каждое слово – прямо в сердце! Как прошла премьера фильма Григория Азарёнка «Душа защитника»

«Белорусская сила – в людях!» Премьера фильма Григория Азарёнка «Душа защитника» прошла в Минске
12 февраля 2026 18:00

«Белорусская сила – в людях!» Премьера фильма Григория Азарёнка «Душа защитника» прошла в Минске

«Республика со звёздочкой: время побеждать» – узнали, как создавался уникальный документальный проект СТВ
03 октября 2025 09:23

«Республика со звёздочкой: время побеждать» – узнали, как создавался уникальный документальный проект СТВ

Студенты ГрГУ имени Янки Купалы снимают документальный фильм о геноциде в Путришках
16 сентября 2025 19:02

Студенты ГрГУ имени Янки Купалы снимают документальный фильм о геноциде в Путришках

В Минске состоялась презентация документального фильма о жизни Якуба Коласа в Узбекистане
15 июля 2025 06:28

В Минске состоялась презентация документального фильма о жизни Якуба Коласа в Узбекистане

В кинотеатрах стартовал показ дилогии о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны
18 апреля 2025 07:37

В кинотеатрах стартовал показ дилогии о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны

В Гомеле состоялся показ документального фильма о белорусском следе в истории космонавтики
11 апреля 2025 18:09

В Гомеле состоялся показ документального фильма о белорусском следе в истории космонавтики

Как создавался фильм «Обитель святой Евфросинии»? Поговорили с режиссёром Владимиром Луцким
20 февраля 2025 09:33

Как создавался фильм «Обитель святой Евфросинии»? Поговорили с режиссёром Владимиром Луцким

Что общего у Бразилии глазами белоруса и Беларусью глазами бразильца, или почему бразильцы предпочитают русской водке - белорусскую
17 июня 2012 09:28

Что общего у Бразилии глазами белоруса и Беларусью глазами бразильца, или почему бразильцы предпочитают русской водке - белорусскую