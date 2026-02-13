Новости по тегу #Документальный фильм

Билеты были раскуплены еще задолго до премьеры. Только в первый день фильм посмотрели около 1600 зрителей.
Премьерный показ в столичном кинотеатре «Москва» собрал аншлаг. Фильм закончился, но эмоции и впечатления надолго останутся со зрителями.
Премьере предшествовала выставка. В холле кинотеатра «Москва» Минобороны, МВД и Госпогранкомитет подготовили экспозицию современного обмундирования, экипировки, техники и вооружений.
Этот документальный фильм победил на IX Республиканском фестивале белорусских фильмов в номинации «Неигровое кино». Такой успех – это признание таланта всей большой команды телеканала СТВ.
Выяснилось, что в июне 41-го года немецкие захватчики в течение четырех дней привозили сюда людей из населенных пунктов Гродненского района.
Творческий вечер в гостиной музея объединил представителей посольства Узбекистана, родственников Якуба Коласа, поэтов и композиторов.
Два короткометражных документальных фильма повествуют об ужасах, которые происходили на нашей земле. Показанное на экране производит глубокие впечатления на зрителя во время просмотра и не отпускает после титров.
Картина раскрывает малоизвестные страницы участия нашей страны в освоении космического пространства и показывает, как наши соотечественники покоряли орбитальное пространство.
Продолжим знакомить вас с самыми громкими премьерами этой недели. Номер один в нашем топе – это работа известного белорусского документалиста «Обитель святой Евфросинии».
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