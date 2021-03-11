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По самой тяжкой статье – до 15 лет. Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение

11 марта 2021 10:59
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Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского. Вместе с ним по делу проходит и ряд его сторонников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По самой тяжкой статье – до 15 лет. Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение-1

По данным следствия, обвиняемые на протяжении длительного времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период. Так, к примеру, в мае 2020 года Сергей Тихановский помешал работе ЦИК, угрожая председателю комиссии Лидии Ермошиной. Открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и силовиков в созданных им YouTube и Telegram-каналах. Своими высказываниями также разжигал социальную вражду. Таким образом, гомельскому блогеру и приближенному к нему кругу лиц предъявлено окончательное обвинение по четырём уголовным статьям.  

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По самой тяжкой статье – до 15 лет. Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение-4

Евгений Архиреев, начальник главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:
Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Ранее Следственным комитетом завершено расследование выделенных из дела Тихановского 9 уголовных дел в отношении 25 соучастников: интернет-блогеров, лиц, готовившихся к участию в массовых беспорядках и захвату административных зданий. По ряду дел уже постановлены обвинительные приговоры.  

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По самой тяжкой статье – до 15 лет. Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение-7

К слову, ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 миллионов рублей. Имущество и денежные средства обвиняемых теперь арестованы. В настоящее время расследование находится на заключительной стадии.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Евгений Архиреев # Сергей Тихановский # Лидия Ермошина # Фотофакт

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