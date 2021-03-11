По самой тяжкой статье – до 15 лет. Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского. Вместе с ним по делу проходит и ряд его сторонников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, обвиняемые на протяжении длительного времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период. Так, к примеру, в мае 2020 года Сергей Тихановский помешал работе ЦИК, угрожая председателю комиссии Лидии Ермошиной. Открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и силовиков в созданных им YouTube и Telegram-каналах. Своими высказываниями также разжигал социальную вражду. Таким образом, гомельскому блогеру и приближенному к нему кругу лиц предъявлено окончательное обвинение по четырём уголовным статьям. СК: Светлана Тихановская согласилась выдать денежные средства на закупку орудий для совершения преступлений

Евгений Архиреев, начальник главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Ранее Следственным комитетом завершено расследование выделенных из дела Тихановского 9 уголовных дел в отношении 25 соучастников: интернет-блогеров, лиц, готовившихся к участию в массовых беспорядках и захвату административных зданий. По ряду дел уже постановлены обвинительные приговоры. СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько