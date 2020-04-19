Амнистия-2020. Кто может получить второй шанс?

Новости Беларуси. 12 тысяч белорусов, которые когда-то совершили ошибку, получат шанс начать жизнь с чистого листа. Законопроект об амнистии на неделе обсуждали у Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так кто же сможет рассчитывать на помилование? Отдельно остановимся на тех, кто впервые связался с наркотиками и, оказавшись в тюрьме, уже тысячу раз об этом пожалел. Таких молодых людей могут освободить досрочно, но близкие должны взять их на поруки. Механизм для Беларуси новый, а потому институт такого поручительства еще нужно прописать в законе. В репортаже объясним, как это будет работать. И, конечно, не обойдем тему коррупции. Осужденные за такие преступления смогут рассчитывать лишь на сокращение срока, и подход здесь должен быть крайне взвешенным. О шансах вернуться к нормальной жизни – репортаж Дмитрия Анисовца.

Сын Ольги Савченковой осужден по 4-й части 328-й – несовершеннолетние распространители наркотиков в составе организованной группы. Парню было на тот момент 17. Приговор – 10 лет, отсидел уже 2. Послабление законодательства и амнистия 2019 года его не коснулись. А вот в этом срок сократился на год.

Ольга Савченкова, мама осужденного:

Чем скорее дети выйдут из мест заключения, тем скорее у них наступит ресоциализация в нашем обществе, что очень важно и необходимо. Мама осуждённого по 328-й статье: хочу попросить упразднить в анкете при трудоустройстве графу о наличии судимости Тема молодежи и наркотиков на этой неделе обсуждалась и во Дворце Независимости.

Ольга Савченкова, мама осужденного:

Конечно, мы надеемся, что это сыграет свою роль, учитывая его положительную характеристику в местах лишения свободы. Ребенок исправляется.

Впервые в перечень лиц, на которых распространяется амнистия, попали и осужденные за коррупцию. Для этой категории предложили сократить наказание на год. Правда, у Президента есть повод сомневаться по некоторым моментам, а потому – личный контроль. Александр Лукашенко: что касается коррупционеров, если мы договоримся и мной будет принято решение, – отдельный список Жесткая позиция Президента объяснима, а потому одно из требований – никакого формализма в работе над законопроектом по амнистии.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:

Очень серьезные дебаты, сомнения и обсуждения были в части применения амнистии в отношении лиц, осужденных за коррупцию. Мы приводили свои доводы, аргументы, что даже те лица, которые осуждены за серьезные преступления, иногда заслуживают снисхождения, если они возместили причиненный ущерб, раскаялись в содеянном и возвратили незаконно полученный доход.

Государство продолжает сохранять жесткие подходы в борьбе с правонарушителями, в том числе коррупционерами и наркоторговцами. И тут никаких вариантов. Виновные должны быть наказаны. Но при этом у каждого, кто оступился (речь не о тяжких преступлениях), остается шанс. Шанс сократить срок и вернуться к нормальной жизни.