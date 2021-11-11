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В Минске запустили проект «Вакцина для жизни». Студентам будут рассказывать, почему важно сделать прививку

11 ноября 2021 11:13
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Новости Беларуси. В Минске от COVID-19 привиты 38 % студентов. Как отмечают специалисты, каждая новая мутация вируса поражает все более молодое население, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске запустили проект «Вакцина для жизни». Студентам будут рассказывать, почему важно сделать прививку-1

Сейчас в больницы попадают люди и до 30 лет, причем с тяжелым течением заболевания. Единственное оружие против COVID – это вакцинация. Об этом студентам столичных вузов сегодня, 11 ноября, в рамках проекта «Вакцина для жизни» рассказали врачи. Разговор шел в небольшой группе, где каждый мог высказать свою точку зрения. Здесь в ход идет формула «равный обучает равного», ведь сверстники больше доверяют друг другу. Так, студенты, получившие нужную информацию, без проблем донесут ее до сверстников.

В Минске запустили проект «Вакцина для жизни». Студентам будут рассказывать, почему важно сделать прививку-4

Светлана Ермак, главный санитарный врач Минска:
Мероприятия в плане разъяснительно-информационной работы центром здоровья, а также районными центрами гигиены, нашими валеологами проводятся еженедельно. Можно сказать, практически каждый день в вузах, средних специальных учебных заведениях нашего города. А сегодня мы хотели бы дать старт пилотному профилактическому проекту «Вакцина для жизни», который будет популяризировать вакцинацию против COVID среди студенческой молодежи города Минска.

Елена Богдан: «Очень хочется, чтобы молодежь не стала тем мостиком между заболеванием и своими родственниками» – подробности здесь.

В Минске запустили проект «Вакцина для жизни». Студентам будут рассказывать, почему важно сделать прививку-7

Сейчас стоит задача вакцинировать не менее 60 % населения Беларуси для создания иммунной прослойки. Здесь немаловажно повышать и грамотность молодежи в вопросах иммунизации, а также мотивировать ее вести здоровый образ жизни, тем самым противостоять различного рода заболеваниям.

# Вакцинация # общество # Светлана Ермак # Елена Богдан # Фотофакт

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