Елена Богдан: «Очень хочется, чтобы молодёжь не стала тем мостиком между заболеванием и своими родственниками»

Новости Беларуси. В Минске от COVID-19 привиты 38 % студентов. Как отмечают специалисты, каждая новая мутация вируса поражает все более молодое население, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Очень важно, чтобы молодежь как наиболее активная часть нашего населения была вакцинирована, потому что это достаточно большое количество социальных контактов, передвижение внутри страны, молодежь достаточно активно выезжает сегодня и за рубеж. И очень хочется, чтобы молодежь не стала тем мостиком между заболеванием и своими родственниками, людьми старших поколений.