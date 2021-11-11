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Елена Богдан: «Очень хочется, чтобы молодёжь не стала тем мостиком между заболеванием и своими родственниками»

11 ноября 2021 11:02
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Новости Беларуси. В Минске от COVID-19 привиты 38 % студентов. Как отмечают специалисты, каждая новая мутация вируса поражает все более молодое население, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан: «Очень хочется, чтобы молодёжь не стала тем мостиком между заболеванием и своими родственниками»-1

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Очень важно, чтобы молодежь как наиболее активная часть нашего населения была вакцинирована, потому что это достаточно большое количество социальных контактов, передвижение внутри страны, молодежь достаточно активно выезжает сегодня и за рубеж. И очень хочется, чтобы молодежь не стала тем мостиком между заболеванием и своими родственниками, людьми старших поколений.

В Минске запустили проект «Вакцина для жизни». Студентам будут рассказывать, почему важно сделать прививку – читайте далее.

# Вакцинация # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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