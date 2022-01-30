Прямой эфир

«Катарсис с ним происходит, потому что жизнь прожита». Владимир Мищанчук о смысле спектакля «Фальшивая нота»

30 января 2022 19:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Страшной правдой катастрофы мирового масштаба обрушивается спектакль «Фальшивая нота». Словно натянутая струна скрипки, постановка до самого финального аккорда держит в напряжении зрителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Катарсис с ним происходит, потому что жизнь прожита». Владимир Мищанчук о смысле спектакля «Фальшивая нота»-1

В эмоциональной психологической дуэли на сцене сходятся два героя. Незваный гость в гримерке известного дирижера не просто поклонник творчества. Он появился напомнить о страшном скелете в шкафу.  

«Катарсис с ним происходит, потому что жизнь прожита». Владимир Мищанчук о смысле спектакля «Фальшивая нота»-4

Владимир Мищанчук, заслуженный артист БССР, актер Театра-студии киноактера:  
Это такой катарсис с ним происходит, потому что жизнь прожита и прошлые годы не вернуть, и те обстоятельства не вернуть. Перед человеком, который раскрывает, раздевает, если можно так сказать, стоит тоже момент выбора, кем быть и кем остаться в этой жизни, когда с него снята эта маска и когда он остается один на один с правдой.  

«Фальшивая нота» в партитуре нынешней идеальной жизни успешного музыканта – его же прошлое. Участие в нацистских преступлениях. Какова же будет расплата и достаточно ли раскаяния? Ответы на поднятые на сцене вопросы для пережившей ужас гетто Фриды Рейзман очевидны. Главное, чтобы память жила. Чтобы не повторилось. Никогда больше.  

«Катарсис с ним происходит, потому что жизнь прожита». Владимир Мищанчук о смысле спектакля «Фальшивая нота»-7

Читайте также:  

Ей было всего 6 лет, когда ее семья оказалась в лагере смерти. Леденящие душу воспоминания узницы Минского гетто  

«Фотографируются на фоне повешенного человека, при этом улыбаются». Какие тайны хранят эти кадры времен войны?  

Александр Ефремов: уничтожение еврейской нации – это огромная боль всего человечества. Но люди поразительно забывчивы  

# Театр # общество # Владимир Мищанчук # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
И самоирония, и лёгкий троллинг оппонентов. Об атмосфере на Послании рассказала журналистка пула
30 января 2022 19:34

И самоирония, и лёгкий троллинг оппонентов. Об атмосфере на Послании рассказала журналистка пула

«Деньги на деревьях не растут». Какие выводы молодёжь сделала из Послания Президента?
30 января 2022 19:24

«Деньги на деревьях не растут». Какие выводы молодёжь сделала из Послания Президента?

Кочанова в розовом костюме в стиле Шанель и термокружка у Президента. Обратили внимание на все детали Послания
30 января 2022 19:13

Кочанова в розовом костюме в стиле Шанель и термокружка у Президента. Обратили внимание на все детали Послания