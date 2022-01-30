«Катарсис с ним происходит, потому что жизнь прожита». Владимир Мищанчук о смысле спектакля «Фальшивая нота»

Новости Беларуси. Страшной правдой катастрофы мирового масштаба обрушивается спектакль «Фальшивая нота». Словно натянутая струна скрипки, постановка до самого финального аккорда держит в напряжении зрителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Страшной правдой катастрофы мирового масштаба обрушивается спектакль «Фальшивая нота». Словно натянутая струна скрипки, постановка до самого финального аккорда держит в напряжении зрителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В эмоциональной психологической дуэли на сцене сходятся два героя. Незваный гость в гримерке известного дирижера не просто поклонник творчества. Он появился напомнить о страшном скелете в шкафу.
Владимир Мищанчук, заслуженный артист БССР, актер Театра-студии киноактера:
Это такой катарсис с ним происходит, потому что жизнь прожита и прошлые годы не вернуть, и те обстоятельства не вернуть. Перед человеком, который раскрывает, раздевает, если можно так сказать, стоит тоже момент выбора, кем быть и кем остаться в этой жизни, когда с него снята эта маска и когда он остается один на один с правдой.
«Фальшивая нота» в партитуре нынешней идеальной жизни успешного музыканта – его же прошлое. Участие в нацистских преступлениях. Какова же будет расплата и достаточно ли раскаяния? Ответы на поднятые на сцене вопросы для пережившей ужас гетто Фриды Рейзман очевидны. Главное, чтобы память жила. Чтобы не повторилось. Никогда больше.
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