Александр Ефремов: уничтожение еврейской нации – это огромная боль всего человечества. Но люди поразительно забывчивы

Новости Беларуси. Страшной правдой катастрофы мирового масштаба обрушивается спектакль «Фальшивая нота». Словно натянутая струна скрипки, постановка до самого финального аккорда держит в напряжении зрителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Страшной правдой катастрофы мирового масштаба обрушивается спектакль «Фальшивая нота». Словно натянутая струна скрипки, постановка до самого финального аккорда держит в напряжении зрителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Ефремов, режиссер, народный артист Беларуси:
Уничтожение еврейской нации, которое предприняли фашисты, это огромная боль, я думаю, всего человечества. Как, впрочем, болью должен стать геноцид белорусского народа. И не говорить об этом... Чего здесь бояться, надо об этом кричать. Надо это доносить до людей, которые поразительно забывчивы.
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