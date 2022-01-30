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Александр Ефремов: уничтожение еврейской нации – это огромная боль всего человечества. Но люди поразительно забывчивы

30 января 2022 19:41
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Новости Беларуси. Страшной правдой катастрофы мирового масштаба обрушивается спектакль «Фальшивая нота». Словно натянутая струна скрипки, постановка до самого финального аккорда держит в напряжении зрителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Александр Ефремов: уничтожение еврейской нации – это огромная боль всего человечества. Но люди поразительно забывчивы-1

Александр Ефремов, режиссер, народный артист Беларуси:  
Уничтожение еврейской нации, которое предприняли фашисты, это огромная боль, я думаю, всего человечества. Как, впрочем, болью должен стать геноцид белорусского народа. И не говорить об этом... Чего здесь бояться, надо об этом кричать. Надо это доносить до людей, которые поразительно забывчивы.  

Александр Ефремов: уничтожение еврейской нации – это огромная боль всего человечества. Но люди поразительно забывчивы-4

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# Театр # общество # Александр Ефремов # Яна Шипко # Фотофакт

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