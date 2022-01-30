Александр Ефремов: уничтожение еврейской нации – это огромная боль всего человечества. Но люди поразительно забывчивы

Александр Ефремов, режиссер, народный артист Беларуси:

Уничтожение еврейской нации, которое предприняли фашисты, это огромная боль, я думаю, всего человечества. Как, впрочем, болью должен стать геноцид белорусского народа. И не говорить об этом... Чего здесь бояться, надо об этом кричать. Надо это доносить до людей, которые поразительно забывчивы.