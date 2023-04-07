Традиционное лечение или народная медицина? Мнения «за» и «против»

В 2006 году ушла из жизни культовая фигура современности – выдающийся изобретатель и талантливый маркетолог. По всему миру его оплакивали так, как редко оплакивают звезд шоу-бизнеса, актеров или рок-музыкантов. Он подарил человечеству мультимедийный телефон, портативный аудиоплеер, компьютерную анимацию и, главное, персональный компьютер. Это потрясло мир. Но больше всего – история, как уходила легенда, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

В 2003 году у Джобса диагностировали рак поджелудочной железы. Стив отказался лечь под нож хирургов. Вместо этого он лечился травами, диетами, иглоукалыванием, клизмами и даже обратился к медиуму, руководившему клиникой «природной медицины». Через девять месяцев безуспешного нетрадиционного лечения он все же доверился врачам, но было уже поздно. Это его последнее публичное выступление.

Каждое утро я смотрю в зеркало и спрашиваю себя: если бы сегодняшний день был последним в моей жизни, захотел бы я делать то, что собираюсь делать сегодня? И как только ответом было «нет» на протяжении нескольких дней подряд, я понимал, что надо что-то менять. Память о том, что я скоро умру, – самый важный инструмент, который помогает мне принимать сложные решения в жизни. Потому что смерть, наверное, это лучшее изобретение жизни. Как так вышло, что миллионер и человек прогресса, который мог позволить себе лучших врачей мира, решил обратиться к нетрадиционной медицине? Сколько таких людей, как Джобс, которые поддаются на уговоры псевдоцелителей, «духовных учителей» и платят за это доверие своей жизнью?

Ирина Патеюк, заведующая кафедрой общей врачебной практики БелМАПО:

Сопротивление к традиционной медицине у мужчин больше. Они чаще говорят: «Нет, я не буду пить ваши таблетки». Считается, что практически 14 % людей готовы отдать несколько лет своей жизни, лишь бы не пить даже одну таблетку. Сегодня народная медицина очень популярна во многих странах. Люди с большой охотой отправляются к знахарям в надежде на то, что шаман за маленькие деньги или вовсе бесплатно вылечит все болячки. А тем временем дипломированные врачи бьют тревогу, с завидным постоянством утверждая, что от альтернативной медицины больше вреда, чем пользы.

Ольга Спиридонова, травница, основатель фитошколы:

Любому человеку, который хочет помогать здоровью людей, необходимо базовое медицинское образование, чтобы понимать, что у человека болит, чем ты ему можешь помочь. Все люди индивидуальны. Одна и та же травка не может помочь всем подряд, какой бы разрекламированной и волшебной она ни была. Гомеопатия и акупунктура, лечение травами и баней, гирудотерапия и остеопатия. Сегодня популярность альтернативной медицины зашкаливает. Особенно когда на каждом углу рассказывают счастливые случаи исцеления.

Валерий Молостов, врач-вертебролог:

Лекарственная терапия стоит везде на первом месте, но не все она лечит. Вот какая беда. Я как иглотерапевт, мануальный терапевт говорю. Если человек упал и у него смещение позвоночника, сколько бы лекарства мы ни давали, смещение не вылечим. Надо подходить так. Лечить надо так, чтобы была эффективность. Ирина Патеюк:

Кто наш контингент последователей нетрадиционной, альтернативной медицины? Если это здоровые, просто внушаемые люди, это одна история. Когда мы говорим о пациентах с тяжелыми хроническими заболеваниями, состояниями, угрожающими жизни, это совершенно другая история. Здесь позиция всех систем здравоохранения всего мира одинакова – контроль недопущения такой подмены.

Лечим рак ядами, известный актер победил онкологию с помощью гриба, попробуйте чудодейственный отвар – этими советами кишат форумы и блоги, где люди всерьез обсуждают народные методы лечения рака. Хотя сегодня в нашей стране доступно бесплатное и качественное лечение. Эта вера во что угодно вместо того, что реально работает и лечит, довольно страшна. Почему? Потому что мы теряем самое драгоценное – время! Ирина Патеюк:

Это было когда-то, когда людям с онкологическими заболеваниями обещали волшебное излечение какими-то суперсмесями, супертаблетками, суперпорошками, привезенными из какого-то региона. И это имело страшные последствия. Люди привыкли к народной медицине, чем и пользуются многие псевдоэксперты, пропагандируя опасные для здоровья продукты на миллионную аудиторию. В Сети можно найти множество парамедиков, которые знают способы лечения рака, СПИДа и в принципе любого известного науке заболевания. Тем временем врачи призывают всегда мыслить критически, перед тем как доверить свое здоровье в руки неизвестного человека.

Ирина Патеюк:

Пусть мы не можем всегда говорить достоверно об эффективности, но мы должны четко понимать о безопасности методики. Когда мы говорим о человеке с высшим медицинским образованием, даже использующем нетрадиционный подход, человек будет понимать, что здесь я не совершу какой-то вред. Я переступлю шаг и помогу человеку, не наврежу. А если это человек, который не имеет медицинского образования, не понимает, как устроен человек, даже на уровне анатомии и физиологии, гистологии, как можно здесь верить в то, что это может помочь?

Ольга Спиридонова:

Мы не лечим человека. Вылечить человек может себя только сам. Мы можем человеку помочь стать здоровым, поэтому используем термин «оздоровление». Во-первых, это юридический момент, у нас лечит врач, если брать Конституцию, Трудовой, Уголовный кодексы. Мы помогаем человеку оздоравливаться. Во-вторых, даже если брать врача, он лечит конкретную болезнь, а еще точнее – он снимает симптом. У вас болит голова, вам дали таблетку – голова прошла. Но причина этого никуда не делась. Поэтому мы очень тонко к этому относимся. Сначала мы находим причину, потом в целом оздоравливаем организм. Мы ищем, откуда взялась эта причина. В 90 % случаев причина заболеваний лежит в неправильном образе жизни, питании, малой подвижности и стрессах. Иглоукалывание, пиявки и мануальная терапия. Рассказываем о популярных методах в альтернативной медицине – читайте здесь.