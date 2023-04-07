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Традиционное лечение или народная медицина? Мнения «за» и «против»

07 апреля 2023 16:28
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В 2006 году ушла из жизни культовая фигура современности – выдающийся изобретатель и талантливый маркетолог. По всему миру его оплакивали так, как редко оплакивают звезд шоу-бизнеса, актеров или рок-музыкантов. Он подарил человечеству мультимедийный телефон, портативный аудиоплеер, компьютерную анимацию и, главное, персональный компьютер. Это потрясло мир. Но больше всего – история, как уходила легенда, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. 

Традиционное лечение или народная медицина? Мнения «за» и «против»-1

В 2003 году у Джобса диагностировали рак поджелудочной железы. Стив отказался лечь под нож хирургов. Вместо этого он лечился травами, диетами, иглоукалыванием, клизмами и даже обратился к медиуму, руководившему клиникой «природной медицины». Через девять месяцев безуспешного нетрадиционного лечения он все же доверился врачам, но было уже поздно. Это его последнее публичное выступление.

Традиционное лечение или народная медицина? Мнения «за» и «против»-4

Каждое утро я смотрю в зеркало и спрашиваю себя: если бы сегодняшний день был последним в моей жизни, захотел бы я делать то, что собираюсь делать сегодня? И как только ответом было «нет» на протяжении нескольких дней подряд, я понимал, что надо что-то менять. Память о том, что я скоро умру, – самый важный инструмент, который помогает мне принимать сложные решения в жизни. Потому что смерть, наверное, это лучшее изобретение жизни.

Как так вышло, что миллионер и человек прогресса, который мог позволить себе лучших врачей мира, решил обратиться к нетрадиционной медицине? Сколько таких людей, как Джобс, которые поддаются на уговоры псевдоцелителей, «духовных учителей» и платят за это доверие своей жизнью?

Традиционное лечение или народная медицина? Мнения «за» и «против»-7

Ирина Патеюк, заведующая кафедрой общей врачебной практики БелМАПО:
Сопротивление к традиционной медицине у мужчин больше. Они чаще говорят: «Нет, я не буду пить ваши таблетки». Считается, что практически 14 % людей готовы отдать несколько лет своей жизни, лишь бы не пить даже одну таблетку.

Сегодня народная медицина очень популярна во многих странах. Люди с большой охотой отправляются к знахарям в надежде на то, что шаман за маленькие деньги или вовсе бесплатно вылечит все болячки. А тем временем дипломированные врачи бьют тревогу, с завидным постоянством утверждая, что от альтернативной медицины больше вреда, чем пользы.

Традиционное лечение или народная медицина? Мнения «за» и «против»-10

Ольга Спиридонова, травница, основатель фитошколы:
Любому человеку, который хочет помогать здоровью людей, необходимо базовое медицинское образование, чтобы понимать, что у человека болит, чем ты ему можешь помочь. Все люди индивидуальны. Одна и та же травка не может помочь всем подряд, какой бы разрекламированной и волшебной она ни была.

Гомеопатия и акупунктура, лечение травами и баней, гирудотерапия и остеопатия. Сегодня популярность альтернативной медицины зашкаливает. Особенно когда на каждом углу рассказывают счастливые случаи исцеления.

Традиционное лечение или народная медицина? Мнения «за» и «против»-13

Валерий Молостов, врач-вертебролог:
Лекарственная терапия стоит везде на первом месте, но не все она лечит. Вот какая беда. Я как иглотерапевт, мануальный терапевт говорю. Если человек упал и у него смещение позвоночника, сколько бы лекарства мы ни давали, смещение не вылечим. Надо подходить так. Лечить надо так, чтобы была эффективность.

Ирина Патеюк:
Кто наш контингент последователей нетрадиционной, альтернативной медицины? Если это здоровые, просто внушаемые люди, это одна история. Когда мы говорим о пациентах с тяжелыми хроническими заболеваниями, состояниями, угрожающими жизни, это совершенно другая история. Здесь позиция всех систем здравоохранения всего мира одинакова – контроль недопущения такой подмены.

Традиционное лечение или народная медицина? Мнения «за» и «против»-16

Лечим рак ядами, известный актер победил онкологию с помощью гриба, попробуйте чудодейственный отвар – этими советами кишат форумы и блоги, где люди всерьез обсуждают народные методы лечения рака. Хотя сегодня в нашей стране доступно бесплатное и качественное лечение. Эта вера во что угодно вместо того, что реально работает и лечит, довольно страшна. Почему? Потому что мы теряем самое драгоценное – время!

Ирина Патеюк:
Это было когда-то, когда людям с онкологическими заболеваниями обещали волшебное излечение какими-то суперсмесями, супертаблетками, суперпорошками, привезенными из какого-то региона. И это имело страшные последствия.

Люди привыкли к народной медицине, чем и пользуются многие псевдоэксперты, пропагандируя опасные для здоровья продукты на миллионную аудиторию. В Сети можно найти множество парамедиков, которые знают способы лечения рака, СПИДа и в принципе любого известного науке заболевания. Тем временем врачи призывают всегда мыслить критически, перед тем как доверить свое здоровье в руки неизвестного человека.

Традиционное лечение или народная медицина? Мнения «за» и «против»-19

Ирина Патеюк:
Пусть мы не можем всегда говорить достоверно об эффективности, но мы должны четко понимать о безопасности методики. Когда мы говорим о человеке с высшим медицинским образованием, даже использующем нетрадиционный подход, человек будет понимать, что здесь я не совершу какой-то вред. Я переступлю шаг и помогу человеку, не наврежу. А если это человек, который не имеет медицинского образования, не понимает, как устроен человек, даже на уровне анатомии и физиологии, гистологии, как можно здесь верить в то, что это может помочь?

Традиционное лечение или народная медицина? Мнения «за» и «против»-22

Ольга Спиридонова:
Мы не лечим человека. Вылечить человек может себя только сам. Мы можем человеку помочь стать здоровым, поэтому используем термин «оздоровление». Во-первых, это юридический момент, у нас лечит врач, если брать Конституцию, Трудовой, Уголовный кодексы. Мы помогаем человеку оздоравливаться. Во-вторых, даже если брать врача, он лечит конкретную болезнь, а еще точнее – он снимает симптом. У вас болит голова, вам дали таблетку – голова прошла. Но причина этого никуда не делась. Поэтому мы очень тонко к этому относимся. Сначала мы находим причину, потом в целом оздоравливаем организм. Мы ищем, откуда взялась эта причина. В 90 % случаев причина заболеваний лежит в неправильном образе жизни, питании, малой подвижности и стрессах.

Иглоукалывание, пиявки и мануальная терапия. Рассказываем о популярных методах в альтернативной медицине – читайте здесь.

Традиционное лечение или народная медицина? Мнения «за» и «против»-25

Так что толкает людей в руки коммерсантов в халатах? Почему многие из нас по-прежнему слепо верят в альтернативную медицину – гомеопатию, иглоукалывание и лечение картами – и в итоге наносят непоправимый вред своему здоровью? Наверное, у каждого своя причина и оправдание этому. Но специалисты и с одной стороны, и с другой сходятся в одном – все хорошо в меру. Не нужно уходить в крайности, отдавая предпочтение той или другой медицине. Их сильные стороны нужно объединить, и тогда болезнь проиграет.

# Народная медицина # общество # Стив Джобс # Ольга Спиридонова # Валерий Молостов # Фотофакт

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