Лукашенко 17 апреля проводит встречу с заместителем госсекретаря Союзного государства Глазьевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 17 апреля, встретится с заместителем государственного секретаря Союзного государства Сергеем Глазьевым. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Сообщается, что на встрече во Дворце Независимости обсудят повестку Союзного государства.



Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин своим указом назначил государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном суде РФ.

Лукашенко: Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства