Укрепление диалога и развитие взаимовыгодного сотрудничества. Этим утром в Санкт-Петербурге стартовала весенняя сессия Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Участие в мероприятиях принимает официальная белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. В программе этого дня – ряд заседаний постоянных комиссий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В залах Таврического дворца уже идут обсуждения. Одна из основных тем в повестке – развитие политического сотрудничества и укрепление взаимодействия на международной арене. Отдельным блоком рассмотрят вопросы безопасности и гармонизации законодательства в этой сфере. Запланирована масштабная антитеррористическая конференция. К форуму присоединятся представители более чем 15 международных организаций. Главной темой станут вызовы, связанные с развитием новых технологий и искусственного интеллекта. По итогам эксперты планируют выдвинуть ряд предложений для противодействия возможным и существующим угрозам. В завершение спикеры парламентов соберутся на заседании совета МПА СНГ.