Прямой эфир

Комплекс тренировок на открытом воздухе. Фитнес-тренер рассказала, почему заниматься на улице полезнее

18 мая 2023 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Валерия Яскевич, корреспондент:  
К радости поклонников здорового образа жизни, в Минске с каждым годом становится все больше уличных тренажеров.  

Чтобы поддерживать себя в спортивной форме, необязательно тратиться на абонемент в зал, занятия с индивидуальным тренером и специальный инвентарь. Заниматься можно на спортивной площадке рядом с домом или в ближайшем парке.   

Комплекс тренировок на открытом воздухе. Фитнес-тренер рассказала, почему заниматься на улице полезнее-1

Кристина Ладутько, фитнес-тренер, нутрициолог:  
Тренировки на свежем воздухе – это намного здоровее, приятнее и лучше, чем тренироваться в душном зале с дефицитом кислорода. Обилие кислорода стимулирует работу мозга, помогает быстрей и лучше восстанавливать организм после нагрузок. Также тренировки на улице улучшают обменные процессы, раскручивают ваш метаболизм и способны снять нервное напряжение.  

У природы нет плохой погоды, однако не каждая подходит для тренировок. В процессе любых занятий главное следовать алгоритму: сначала разминка, а потом плавный переход к активным упражнениям.

Комплекс тренировок на открытом воздухе. Фитнес-тренер рассказала, почему заниматься на улице полезнее-4

Что мы сейчас будем делать?  
Первое упражнение, которое мы будем выполнять, это будет для мышц спины, нам понадобиться такой вот резиновый эспандер, мы становимся: корпус вперед, прогиб в пояснице, и будем выполнять такую тягу.  

Сводим лопатки, задействуем мышцы спины, локти располагаем близко к корпусу, держим взгляд прямо перед собой. Делаем три подхода по 12-15 повторений.  

Комплекс тренировок на открытом воздухе. Фитнес-тренер рассказала, почему заниматься на улице полезнее-7

Кристина Ладутько:  
Для следующего упражнения мы будем завязывать эспандер и работать на заднюю поверхность бедра. Натягиваем выше колен. Становимся с опорой и будем делать отведение ноги. Корпус немножко наклонен вперед и делаем мах назад, колено прямое, носок смотрит в пол.  

Комплекс тренировок на открытом воздухе. Фитнес-тренер рассказала, почему заниматься на улице полезнее-10

Затем переходим к подтягиванию на перекладине. Выводим ноги вперед, перекладина на уровне груди. Опускаемся вниз – вдох, поднимаемся наверх – выдох.  

Комплекс тренировок на открытом воздухе. Фитнес-тренер рассказала, почему заниматься на улице полезнее-13

Кристина Ладутько:  
Следующий комплекс упражнений для лиц пожилого возраста либо для людей, у которых есть проблемы с суставами, коленями, локтями, щадящий вариант. Мы будем делать имитацию ходьбы с раскрыванием грудного отдела. Поднимаем колено и разворачиваем корпус, вернулись в исходное.  

А теперь потренируем внутреннюю поверхность бедра.  

Комплекс тренировок на открытом воздухе. Фитнес-тренер рассказала, почему заниматься на улице полезнее-16

Кристина Ладутько:  
Мы ставим кулаки, фиксируем на внутренней поверхности и стараемся ногами как бы сжать кулаки, создавая сопротивление. Если у вас есть маленький резиновый мяч, можете вместо кулаков использовать его.  

И последнее упражнение мы также выполним сидя – это такая растяжка мышц спины и нашего позвоночника. Одну руку мы заводим на бедро, другую выпрямляем, стремимся в потолок, на выдохе делаем наклон.  

# Здоровье # общество # Валерия Яскевич # Кристина Ладутько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Марзалюк: белорусская система ценностей и есть наша идеология. И ничто другое
18 мая 2023 12:48

Марзалюк: белорусская система ценностей и есть наша идеология. И ничто другое

«Система на стороне выпускников». Чем отличается нынешняя вступительная кампания от прошлогодней?
18 мая 2023 12:48

«Система на стороне выпускников». Чем отличается нынешняя вступительная кампания от прошлогодней?

На заседании Совета ПА ОДКБ обсудили недопущение вооружения в космическом пространстве
18 мая 2023 11:29

На заседании Совета ПА ОДКБ обсудили недопущение вооружения в космическом пространстве