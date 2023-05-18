Комплекс тренировок на открытом воздухе. Фитнес-тренер рассказала, почему заниматься на улице полезнее

Валерия Яскевич, корреспондент:

К радости поклонников здорового образа жизни, в Минске с каждым годом становится все больше уличных тренажеров. Чтобы поддерживать себя в спортивной форме, необязательно тратиться на абонемент в зал, занятия с индивидуальным тренером и специальный инвентарь. Заниматься можно на спортивной площадке рядом с домом или в ближайшем парке.

Кристина Ладутько, фитнес-тренер, нутрициолог:

Тренировки на свежем воздухе – это намного здоровее, приятнее и лучше, чем тренироваться в душном зале с дефицитом кислорода. Обилие кислорода стимулирует работу мозга, помогает быстрей и лучше восстанавливать организм после нагрузок. Также тренировки на улице улучшают обменные процессы, раскручивают ваш метаболизм и способны снять нервное напряжение. У природы нет плохой погоды, однако не каждая подходит для тренировок. В процессе любых занятий главное следовать алгоритму: сначала разминка, а потом плавный переход к активным упражнениям.

– Что мы сейчас будем делать?

– Первое упражнение, которое мы будем выполнять, это будет для мышц спины, нам понадобиться такой вот резиновый эспандер, мы становимся: корпус вперед, прогиб в пояснице, и будем выполнять такую тягу. Сводим лопатки, задействуем мышцы спины, локти располагаем близко к корпусу, держим взгляд прямо перед собой. Делаем три подхода по 12-15 повторений.

Кристина Ладутько:

Для следующего упражнения мы будем завязывать эспандер и работать на заднюю поверхность бедра. Натягиваем выше колен. Становимся с опорой и будем делать отведение ноги. Корпус немножко наклонен вперед и делаем мах назад, колено прямое, носок смотрит в пол.

Затем переходим к подтягиванию на перекладине. Выводим ноги вперед, перекладина на уровне груди. Опускаемся вниз – вдох, поднимаемся наверх – выдох.

Кристина Ладутько:

Следующий комплекс упражнений для лиц пожилого возраста либо для людей, у которых есть проблемы с суставами, коленями, локтями, щадящий вариант. Мы будем делать имитацию ходьбы с раскрыванием грудного отдела. Поднимаем колено и разворачиваем корпус, вернулись в исходное. А теперь потренируем внутреннюю поверхность бедра.