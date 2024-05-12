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Карпенков: они осознают свои задачи! Присяга во внутренних войсках Беларуси: как это было?

12 мая 2024 19:34
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Присяга во внутренние войска! Как проводили отбор и как изменились подходы к призыву с 2020-го? Проект «МЫ!» Григория Азаренка.

Гигин: внутренние войска – это воспитательный процесс для поколения, который мы немного упустили

Карпенков: они осознают свои задачи! Присяга во внутренних войсках Беларуси: как это было?-1

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы видим их сосредоточенность, волнение на лицах. И хочется, чтобы этот день, безусловно, остался, так и будет в их жизни, как один из самых ярких, значимых, который определит их судьбу.

Григорий Азаренок, СТВ:
Общались с командующими внутренними войсками, все больше и больше желающих на контракт. Это лучший показатель, вот эти люди, это же молодые, 18-19 лет, кто-то после учебы, и они приходят, они не стесняются, не то что не стесняются идти в спецназ, они гордо говорят: «Служим Президенту и Отечеству!», это молодые люди, уже вот наши современники.

Карпенков: они осознают свои задачи! Присяга во внутренних войсках Беларуси: как это было?-4

Вадим Гигин:
Я вам скажу, что у меня есть знакомые, которые, ну скажем так, не были ярыми сторонниками наших идей, но они такие обычные белорусы, которые проживали, вот пришло время, и живут сейчас в Беларуси, пришло время их сыну служить, это было в прошлом году. Они сами ко мне обратились, что было удивительно, чтобы он пошел служить во внутренние войска. Он пошел, служит. И понимаете, радует, как парень на глазах меняется. Как вот это чувство патриотизма, чувство долга, товарищества, выполнения присяги, приказов командования, как оно из молодого человека делает полноценного гражданина нашей страны, действительно, защитника. И какой гордостью переполняются сердца его родителей, и это воспитательный процесс и для родителей в том числе, может быть, даже для того поколения, которое мы чуть-чуть упустили, может быть, где-то что-то не дообъяснили. Вот эта важнейшая составляющая воинской службы, тем более в таких частях и подразделениях, оно, безусловно, служит связующим элементом для всего нашего общества.

«В основном спортсмены. Особый отбор, чистейшая анкета, все патриоты» – Карпенков

Карпенков: они осознают свои задачи! Присяга во внутренних войсках Беларуси: как это было?-7

Николай Карпенков, командующий внутренними войсками МВД Беларуси:
Мы уже прекрасно знаем и видели, с чего начинаются современные войны. Конечно, с гибридных атак, конечно, с массовых беспорядков, с расшатыванием ситуации. Ползут диверсанты, ползут террористы, шпионы, агенты влияния, которых нужно выявить, задержать и обезвредить. Ну и, конечно же, пресечь любые попытки, ни в коем случае не дать врагу какой-либо возможности создать ситуацию с массовыми беспорядками, что-либо спровоцировать, а потом вмешаться в наши внутренние дела. И вот эти молодые люди, они осознают свою особую миссию, они идут служить непосредственно к нам. Что хочется сказать вот про этих молодых людей, которые сегодня пришли во внутренние войска? Вы знаете, почти тысяча. Мы укомплектованы далеко за 100 %. Из этой тысячи – три четвертых это парни с высшим и средним специальным образованием. В основном спортсмены. Особый отбор. Чистейшая анкета. Все патриоты. Многие командиры обратили внимание на то, что почти что во всех воинских частях больше, чем за 50 %, эти молодые люди готовы служить по контракту. То есть сделать свою службу, защиту Родины своей профессией. Вы знаете, нас это наиболее впечатляет.

Как изменился подход к призыву на военную службу с 2020 года?

Карпенков: они осознают свои задачи! Присяга во внутренних войсках Беларуси: как это было?-10

Григорий Азаренок:
Наиболее приятно в этот момент видеть, что никто не то, что не боится, а они гордо идут именно в спецназ, передовую часть, которая вот сейчас, мы знаем, создаются подразделения спецназа на базе внутренних войск. Вот это о чем говорит? Вот сейчас именно в этот исторический момент, что не Верхний Ларс, а вот здесь.

Вадим Гигин:
Мы с Николаем Николаевичем обсуждаем эту ситуацию, то, как меняется призыв за последние годы. Вот с 2020 года, насколько наша работа, которая проводится сейчас в школах военно-патриотическая, то, что в школах поднимают наш флаг, исполняют гимн, проводятся уроки мужества, проводятся уроки, посвященные исторической памяти. Это меняет в лучшую сторону наше молодое поколение. Это действительно так, и это касается не только призыва во внутренние войска. Пусть они на меня не обижаются в этом плане, наоборот, это хорошо, что я такое же слышу от военкомов и по другим частям. Я вижу, как идет отбор в силы специальных операций, как ребята стремятся попасть в лучшие части. Но нам нужны призывники везде и в различных войсках, безусловно, это так. Я убежден, что эта тенденция будет только усиливаться.

Карпенков: они осознают свои задачи! Присяга во внутренних войсках Беларуси: как это было?-13

Подробности в сюжете.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Григорий Азарёнок # Вадим Гигин # Николай Карпенков

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