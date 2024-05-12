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«Опасно возвращаться в США» – как живёт в Беларуси сбежавший после штурма Капитолия американец

12 мая 2024 19:33
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Недалеко от Литвы ушла и Польша, которую неспроста называют 51 штатом Америки, намекая на полную потерю независимости и обслуживание интересов США. На неделе это подтвердил и Томаш Шмидт. Польский диссидент, судья, который обратился в Беларусь с просьбой о политическом убежище, открыто рассказал о демократии в Польше. Шмидт констатировал, что Соединенные Штаты хотят втянуть Варшаву в войну, сделать ее непосредственной участницей конфликта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какие секреты Польши может раскрыть Томаш Шмидт – первое телеинтервью с польским диссидентом.

«Опасно возвращаться в США» – как живёт в Беларуси сбежавший после штурма Капитолия американец-1

Ситуация с польским диссидентом Шмидтом – это далеко не первый случай, когда Минск протянул руку помощи жертвам западных политических репрессий. Эван Ньюман был свидетелем, как чуть не пал – нет не Рим, а Вашингтон. В январе 2021-го возмущенные результатами президентских выборов сторонники Трампа ринулись на штурм Капитолия.

«Опасно возвращаться в США» – как живёт в Беларуси сбежавший после штурма Капитолия американец-4

Эван Ньюман, беженец из США:
Байден приложил все усилия, чтобы очернить программу Трампа. Результаты были явно сфальсифицированы, но доказательства суды не хотели рассматривать. Поэтому мы и пошли на разговор к тем, кто утверждает окончательное решение.

«Опасно возвращаться в США» – как живёт в Беларуси сбежавший после штурма Капитолия американец-7

А дальше вход пошло хваленое американское оружие, но уже против своих же граждан. 5 человек погибли, десятки ранены. Но куда драматичнее реакция властей после событий. Вражда победивших демократов и проигравших республиканцев вышла на новый – красный – уровень. Сторонники Дональда Трампа вмиг оказались вне закона. Один из них – Эван Ньюман, получивший обвинения по шести делам.

Эван Ньюман:
Уголовное преступление это достаточно серьезное обвинение. Но я не считаю, что причинил кому-то вред. Все эти обвинения политически мотивированные. Поэтому у меня не было другого выхода, кроме как покинуть Соединенные Штаты. Ведь если бы я остался, то сейчас бы находился в заключении.

«Опасно возвращаться в США» – как живёт в Беларуси сбежавший после штурма Капитолия американец-10

Противники Трампа придают беспорядкам января 2021-го чуть ли не сакральное значение, поэтому готовы поступиться и свободой слова, и самой демократией, лишь бы наказать участников событий во главе с 45-м президентом США.

«Опасно возвращаться в США» – как живёт в Беларуси сбежавший после штурма Капитолия американец-13

Теперь вы полностью находитесь под защитой Республики Беларусь.
– Спасибо большое Республике Беларусь!

Спустя два года он все равно в Бресте. На родине остались жена и дети. Но возвращаться в США при власти Байдена Эван не спешит. Наоборот, готовит к открытию свой первый ресторан в городе над Бугом.

«Опасно возвращаться в США» – как живёт в Беларуси сбежавший после штурма Капитолия американец-16

Эван Ньюман:
Здесь у нас будет бар, здесь кухня. Я хочу, чтобы посетители видели, из чего состоит их блюдо – такая вот кухонная демократия. Поэтому повар будет готовить прямо на столе.

В меню будут только лучшие американские блюда и никакого фастфуда. За кухней политической Эван тоже продолжает следить. Риторика Белого дома сегодня ему доверия явно не внушает, поэтому все чаще задумывается о получении белорусского паспорта.

«Опасно возвращаться в США» – как живёт в Беларуси сбежавший после штурма Капитолия американец-19

Эван Ньюман:
Почему и не попробовать, статус беженца усложняет мне вести бизнес, а паспорт решит ряд трудностей.

А на вопросы о диктатуре белорусской отвечает кратко: перед вами жертва диктатуры по-американски.

Эван Ньюман:
Опасно возвращаться в США. В то же время хочется увидеть родных.

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# Иностранцы в Беларуси # общество # Константин Герцев

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