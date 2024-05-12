Недалеко от Литвы ушла и Польша, которую неспроста называют 51 штатом Америки, намекая на полную потерю независимости и обслуживание интересов США. На неделе это подтвердил и Томаш Шмидт. Польский диссидент, судья, который обратился в Беларусь с просьбой о политическом убежище, открыто рассказал о демократии в Польше. Шмидт констатировал, что Соединенные Штаты хотят втянуть Варшаву в войну, сделать ее непосредственной участницей конфликта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какие секреты Польши может раскрыть Томаш Шмидт – первое телеинтервью с польским диссидентом.

К новоселью готовится и семья Вероники Ивахненко. Со дня на день должны получить ключи от собственной трехкомнатной квартиры в Минске. Ее, уже как год гражданку Беларуси, судьба связала с нашей страной, когда жизнь в Украине стала невмоготу. Первое осознание действительности пришло еще в 2004-м, во время так называемой Оранжевой революции. Тогда молодая девятиклассница и познакомилась с грязными политическими технологиями.

Вероника Ивахненко, украинка, гражданка Беларуси:

Мы в ней принимали участие, школьники, 9-й класс. Мы выходили. И как бы смешно это ни звучало, нас вместо уроков забирали для массовости участвовать в этом всем.

А дальше Революция достоинства, Донбасс в реалиях 2014-го и 2022-го. И о родных Сумах приходится вспоминать лишь по немногочисленным фотографиям в альбоме и прифронтовой хронике.

Вероника Ивахненко:

Я смотрю, даже был какой-то удар в техникум, а это совсем рядом, почти возле нашего дома. Я просто закрываю иногда и не хочу даже у сестры ничего спрашивать. Настолько это все родное. И не хочется в это верить. Вероника признается, ее главная мечта сегодня – перевезти сестру из Сум в Минск, все-таки обе этнические белоруски. Но родительская квартира и какая-никакая выстроенная жизнь якорем упали в Украине. Остается изредка созваниваться, например, по случаю Дня Победы – дедушка и бабушка реальные герои войны.