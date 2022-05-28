Чаще всего встречается у офисных работников. Как вылечить сухость глаз?

Одно из самых распространенных заболеваний в мире – синдром сухого глаза. Около 70 % людей страдают от такого недуга, но не обращаются к врачу. Что это за болезнь и как с ней справиться?
Одно из самых распространенных заболеваний в мире – синдром сухого глаза. Около 70 % людей страдают от такого недуга, но не обращаются к врачу. Что это за болезнь и как с ней справиться?
Ольга Островская, врач-офтальмолог медицинского центра «Кравира»:
Синдром сухого глаза – заболевание, при котором уменьшается количество слезной жидкости либо изменяется качество и состав слезы. Слеза для глаза выполняет очень важную роль: она увлажняет глазную поверхность, оказывает защитную, трофическую и оптическую функции. При недостатке выработки слезной жидкости или ухудшении качества слезы глаз попросту пересыхает.
Причин, по которым может развиться синдром сухого глаза, много. Слеза состоит из воды, липидов, белков и солей. Если выработка одного из компонентов затруднена, это приводит к нарушению слезы, и она перестает выполнять свою защитную функцию. Тогда возрастает риск развития воспалительных заболеваний, ухудшается зрение. Не удивительным будет факт, что в большей степени этому подвержены люди, активно работающие за компьютером.
Ольга Островская:
У офисных работников это заболевание встречается очень часто, потому что провоцирующими факторами также являются и электромагнитное излучение от офисных приборов, и работа в кондиционированном помещении.
Пожилые люди также в группе риска, а все потому, что в строении глаза с возрастом возникают изменения. Способствовать сухости могут такие заболевания, как сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой и ревматоидные заболевания, а также прием антидепрессантов, транквилизаторов и гормональных контрацептивов.
Ольга Островская:
В основном пациенты предъявляют жалобы на чувство жжения, инородного тела, песка в глазах, покраснения, иногда слезотечения, образования вязкой жидкости, может быть кратковременное затуманивание зрения. На первой стадии заболевания можно применять заменители слезы. Для заболевания в далеко зашедшей стадии используются препараты с более высокой концентрацией гиалуроновой кислоты.
В тяжелых случаях синдрома сухого глаза врачи советуют использовать мазевые формы препаратов с содержанием витамина А. Заменители слезы и препараты с гиалуроновой кислотой можно использовать длительное время. Они не вызывают привыкания и абсолютно безопасны. Но на медикаменты полагаться не стоит. Ведь всегда лучше предупредить, чем лечить. И здесь на помощь приходит профилактика.
Ольга Островская:
Рациональное использование компьютеров, гаджетов, рекомендуется делать перерывы через 15-20 минут, произвести небольшую глазную гимнастику. Влажность помещения должна составлять не менее 40 %, температура воздуха – не выше +25 °С. Также необходимо помнить о правилах ношения контактной коррекции.
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