Чаще всего встречается у офисных работников. Как вылечить сухость глаз?

Одно из самых распространенных заболеваний в мире – синдром сухого глаза. Около 70 % людей страдают от такого недуга, но не обращаются к врачу. Что это за болезнь и как с ней справиться?

Ольга Островская , врач- офтальмолог медицинского центра « Кравира»: Синдром сухого глаза – заболевание, при котором уменьшается количество слезной жидкости либо изменяется качество и состав слезы. Слеза для глаза выполняет очень важную роль: она увлажняет глазную поверхность, оказывает защитную, трофическую и оптическую функции. При недостатке выработки слезной жидкости или ухудшении качества слезы глаз попросту пересыхает.

Причин, по которым может развиться синдром сухого глаза, много. Слеза состоит из воды, липидов, белков и солей. Если выработка одного из компонентов затруднена, это приводит к нарушению слезы, и она перестает выполнять свою защитную функцию. Тогда возрастает риск развития воспалительных заболеваний, ухудшается зрение. Не удивительным будет факт, что в большей степени этому подвержены люди, активно работающие за компьютером.

Ольга Островская:

У офисных работников это заболевание встречается очень часто, потому что провоцирующими факторами также являются и электромагнитное излучение от офисных приборов, и работа в кондиционированном помещении.

Пожилые люди также в группе риска, а все потому, что в строении глаза с возрастом возникают изменения. Способствовать сухости могут такие заболевания, как сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой и ревматоидные заболевания, а также прием антидепрессантов, транквилизаторов и гормональных контрацептивов.