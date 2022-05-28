«Это самое яркое событие». Поговорили с организатором фестиваля национальных культур в Гродно

Что ни день, то праздник, за это мы и любим лето. С 3 по 5 июня Гродно станет центром масштабного торжества, здесь пройдет Республиканский фестиваль национальных культур. Звучит интригующие. А чтобы узнать, какие сюрпризы готовят для своих гостей организаторы знаменательного события, в студию программы «Новое утро на РТР-Беларусь» мы пригласили режиссера-постановщика грандиозного мероприятия Агату Моцко, режиссера-постановщика Республиканского фестиваля национальных культур. Что нового организаторы придумали для фестиваля? Ольга Бурлакова, ведущая:

Спустя четыре года праздник возвращается. Что нового приносит он с собой для зрителя?

Агата Моцко, режиссер-постановщик Республиканского фестиваля национальных культур:

Фестиваль национальных культур – это самое яркое событие, самое культурное и народное. В этом году на фестивале будет представлена 31 национальная культура, 31 национальная диаспора, каждая из которых хочет спеть свои песни, станцевать свои танцы, показать колорит своих костюмов, поделиться историей своей культуры и своими маленькими тайнами. Юрий Царев, ведущий:

Расскажите об особенностях программы в этом году. Агата Моцко:

Самый главный и самый яркий элемент, можно сказать, даже фишка этого фестиваля – это шествие национальных культур. Представьте, когда центральная, пешеходная улица Гродно полностью наполнена представителями разных культур. Это огромное красочное, разноцветное действо. Все они движутся от площади Ленина к площади Советской, пританцовывая, они встречают гродненцев, гродненцы их встречают. Это на самом деле очень необычное действо, по-разному его можно называть, но самое главное, что это не карнавал, потому что люди идут в своих национальных костюмах. Мы видим азербайджанцев, мы видим греков, грузинов, евреев, индийцев и так далее. Просто представьте себе, насколько это впечатляет. Но к шествию мы добавили еще один элемент, каждая национальность назвала свой цветок, который является их символом. Впереди каждой диаспоры идет девушка, которая несет большую инсталляцию в виде цветка. В этом тоже есть интерес и уникальность. Вы знаете, например, какой национальный цветок у Азербайджана?

Юрий Царев:

Нет. Ольга Бурлакова:

Я могла бы придумать какой-то хлопок, но я уверена, что промахнулась. Агата Моцко:

Это цветок граната. У белорусов – это василек, у русских – ромашка, у Дагестана – эдельвейс. Представьте, это 31 цветок, огромный и красивый. Какие мероприятия пройдут под эгидой Года исторической памяти? Ольга Бурлакова:

Мы знаем, что некоторые мероприятия пройдут под эгидой Года исторической памяти. Какие именно?

Агата Моцко:

Гродно – это земля, на которой очень много мемориальных комплексов и мест памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. По сути, первый день – 3 июня – представители диаспор вместе с представителями оргкомитета, госорганов будут возлагать цветы в парке Жилибера к памятнику, также будет еще возложение цветов на Кургане Славы именно молодежью. Чем удивит гала-концерт на фестивале? Юрий Царев:

Вы уже рассказали о шествии праздничном, которым откроется само мероприятие, но есть же еще и гала-концерт. Агата Моцко:

Гала-концерт у нас называется «Огонь памяти культур». Это будет очень интересное и крутое действо. В этом году мы изменили подход к формированию программы, к сценографии, по сути, это будет огромное, большое единство творчества разных культур, которые объединяют и аккумулируют в себе белорусы, которые представляют Президентский оркестр Республики Беларусь. Естественно, наши артисты. Мы постарались сделать так, чтобы ни один номер не имел конкретно отношения или отделенности: поет и танцует только Грузия. У нас, например, Азербайджан представлен двумя ансамблями танца, которые относятся к азербайджанской диаспоре. Также продолжит выступление Азербайджана артистка белорусской эстрады, у которой корни азербайджанские – это Гюнешь. Таким образом, мы шли на совмещения, на дуэты, очень много будет интересного и необычного от того, что мы привыкли видеть на эстраде от наших артистов.

Ольга Бурлакова:

Действительно, очень масштабный проект. Я даже не могу себе представить, как долго вы его готовите. Сколько участников? Агата Моцко:

Представителей от диаспор около 800 человек. Ольга Бурлакова:

Это же всех организовать, придумать номера, чтобы все гармонично и ярко смотрелось.