«Я всегда была активной». Поговорили со студенткой, которая закончила модельную школу, а теперь сотрудничает с БРСМ

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся со студенткой Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александрой. Я знаю, что ты не только успеваешь хорошо учиться, но и увлекаешься общественной деятельностью. Расскажи, кем ты являешься? «Мама предложила мне пройти кастинг в модельную школу» Александра Рудович, студентка Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Я закончила модельную школу, на данный момент я являюсь представительницей церемониальной группы БРСМ. Стюша Тайм:

Почему решила стать моделью?

Александра Рудович:

Я всегда была очень активной девушкой. Во мне эту искорку заметила мама и предложила мне пройти кастинг в модельную школу. Я согласилась, успешно прошла. Там меня обучили дефиле, фотопозированию, которое в дальнейшем мне пригодилось в церемониальной группе. Что такое церемониальная группа? Стюша Тайм:

В чем заключается деятельность церемониальной группы? Александра Рудович:

Мы оказываем помощь в организации различных проектов, конкурсов города, которые организовывает БРСМ, а также встречаем, сопровождаем гостей на мероприятиях. Стюша Тайм:

Какие мероприятия, на твой взгляд, были самыми яркими?

Александра Рудович:

Безусловно, это «Королева студенчества» (потому что лицезреть красоту на сцене со стороны – это просто вау), «Мы – граждане Беларуси!», мероприятие перед референдумом «В режиме правды», а также интересное мероприятие «100 идей для Беларуси», где ребята представляли свои интересные научные проекты. Как организовываются мероприятия? Стюша Тайм:

Сложно ли координировать участников на мероприятиях? Александра Рудович:

Нет, потому что у нас достаточно дружный коллектив, девчонки помогают друг другу, также нам помогает атмосфера мероприятий, нас это заряжает и дает нам сил. Стюша Тайм:

Я знаю, что ты учишься на филологическом факультете и пишешь стихи. Расскажи про это.