«Я всегда была активной». Поговорили со студенткой, которая закончила модельную школу, а теперь сотрудничает с БРСМ
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся со студенткой Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александрой. Я знаю, что ты не только успеваешь хорошо учиться, но и увлекаешься общественной деятельностью. Расскажи, кем ты являешься?
«Мама предложила мне пройти кастинг в модельную школу»
Александра Рудович, студентка Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:
Я закончила модельную школу, на данный момент я являюсь представительницей церемониальной группы БРСМ.
Стюша Тайм:
Почему решила стать моделью?
Александра Рудович:
Я всегда была очень активной девушкой. Во мне эту искорку заметила мама и предложила мне пройти кастинг в модельную школу. Я согласилась, успешно прошла. Там меня обучили дефиле, фотопозированию, которое в дальнейшем мне пригодилось в церемониальной группе.
Что такое церемониальная группа?
Стюша Тайм:
В чем заключается деятельность церемониальной группы?
Александра Рудович:
Мы оказываем помощь в организации различных проектов, конкурсов города, которые организовывает БРСМ, а также встречаем, сопровождаем гостей на мероприятиях.
Стюша Тайм:
Какие мероприятия, на твой взгляд, были самыми яркими?
Александра Рудович:
Безусловно, это «Королева студенчества» (потому что лицезреть красоту на сцене со стороны – это просто вау), «Мы – граждане Беларуси!», мероприятие перед референдумом «В режиме правды», а также интересное мероприятие «100 идей для Беларуси», где ребята представляли свои интересные научные проекты.
Как организовываются мероприятия?
Стюша Тайм:
Сложно ли координировать участников на мероприятиях?
Александра Рудович:
Нет, потому что у нас достаточно дружный коллектив, девчонки помогают друг другу, также нам помогает атмосфера мероприятий, нас это заряжает и дает нам сил.
Стюша Тайм:
Я знаю, что ты учишься на филологическом факультете и пишешь стихи. Расскажи про это.
Александра Рудович:
Пишу стихи с самого детства. Первое свое стихотворение я посвятила маме, на день 8 Марта, дальше продолжила писать также лирические, романтические произведения, которые остаются у меня внутри, в сердце, я их пока никому не показываю, потому что я отражаю там свои эмоции, переживания, чувства.
Стюша Тайм:
Что бы ты хотела пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?
Александра Рудович:
Слушать свое сердечко, не бояться быть инициативными, креативными, приходить в БРСМ, предлагать свои идеи и проекты. Я уверена, что вы найдете способ себя реализовать. Впереди лето, наслаждайтесь этим моментом, отдыхайте, заряжайтесь энергией.