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Караоке-батл, ремесленные изделия, много музыки. Что интересного творится у Дворца спорта?

03 июля 2022 16:42
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Новости Беларуси. У Дворца спорта 3 июля развернулась ярмарка ремесленников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Талантами удивляет там в том числе сцена. Танцевальные коллективы и звонкоголосые солисты поднимают настроение публики и делятся своим пониманием о главном государственном празднике. По традиции на площадке можно найти развлечения на любой вкус, скучно не будет даже самым маленьким участникам гуляний. Как говорят минчане, сегодня они чувствуют себя единой семьей.

Караоке-батл, ремесленные изделия, много музыки. Что интересного творится у Дворца спорта?-1

Даниэла Яновская, студентка БГМУ:
Эти праздники это то, что объединяет нас всех. Это наша история, которую нужно в любом случае помнить, чтобы не совершать в будущем этих ошибок. Ну и это праздничная солнечная атмосфера, чувство единства. И чувствуешь себя частичкой целого.

Караоке-батл, ремесленные изделия, много музыки. Что интересного творится у Дворца спорта?-4

Ярмарка ремесленников также открывает таланты. У Дворца спорта встретились резчики по дереву двух поколений: старой и новой школы. Обменялись мастера не только приветственным рукопожатием. Дмитрий Храпский впервые познакомился с ремеслом в пятом классе, однако в старшей школе забросил хобби. Спустя годы именно детские интересы обрели второе дыхание. Мастерство Дмитрия отметил и ремесленник с почти десятилетним опытом. Виктор Атапин решил подарить молодому коллеге свои инструменты, которые накопились за годы.

Караоке-батл, ремесленные изделия, много музыки. Что интересного творится у Дворца спорта?-7

Виктор Атапин, ремесленник:
Я почему это делаю, потому что это мастер-класс. И он этому инструменту придаст назначение. И, может, заработает – это немаловажно.

Караоке-батл, ремесленные изделия, много музыки. Что интересного творится у Дворца спорта?-10

Дмитрий Храпский, член Союза мастеров народного творчества Беларуси:
Мои изделия отличаются от аналогичных. Я не гонюсь за полной копией, ширпотребом, за стандартами и формами. Мне само дерево подсказывает конечную форму моего изделия. И я максимально оставляю природные формы, природные линии.

Караоке-батл, ремесленные изделия, много музыки. Что интересного творится у Дворца спорта?-13

Также у Дворца спорта прошел караоке-батл. В нем приняли участие студенты белорусских вузов. Звучали такие песни как «Майский вальс», «Синий платочек» и другие композиции военного времени.

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# День Независимости # общество # Даниэла Яновская # Виктор Атапин # Дмитрий Храпский # Фотофакт

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