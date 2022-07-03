Культ змея и живой каменный крест со страшными легендами. Разузнали о сохранившихся белорусских обрядах

Новости Беларуси. Колядки, Чирочка, Проводы русалок. Беларусь – страна традиций и обрядов. Сундук предков берегут и передают из поколения в поколение. Анастасия Макеева отправляется на Поставщину, где испокон веков живет слава о Ящере. «Калі да яго дакранаюцца дзяўчаты, то ў будучым дзяўчаты нараджаюць моцных і здаровых дзяцей»

На календаре купальская неделя – пора задобрить бога Ящера, повелителя подземных вод, где обитают души предков и потусторонние силы. В деревне Гута на него большие надежды. Корни народной игры уходят в языческие времена, а культ еще глубже.

Тамара Масловская, заведующая филиалом № 5 Гутского социально-культурного центра:

Вобраз Яшчара – гэта цмок, змей. У раннім часе былі выяўлены культы змеяў, якія сімвалізавалі пачатак XII тысячагоддзя, пачатак палеаліту. Гэта сімвал урадлівасці старажытных земляробчых культур. Гульня Яшчура мае дачыненне да рытуальнага шлюба, татэмнай істоты, да мужыцкага пачатку. Калі да яго дакранаюцца дзяўчаты, то ў будучым дзяўчаты нараджаюць моцных і здаровых дзяцей.

В 2005-м в этнографической экспедиции удалось записать ход игры из уст старожила – Кристины Ивановны Косаревской. Сегодня «Ящер» в шкатулке нематериального наследия. Аутентичные песни и танцы, поставский диалект – кладезь народной культуры. Жемчужина Поозерья!

Тамара Масловская:

На роль Яшчура выбіралі самага гарэзлівага і прыгожага хлопца. Як варыянт быў, зімова гулялі – на каляды, вадохрышча. Яму адзявалі на галаву шапку-вушанку, перепрануты кажух. А вось у летні перыяд мы яму на галаву адзевалі дубовы сплецены вянок. І пакрывалі плечы падсцілкай. Дзяўчаты станавіліся вакол Яшчура. Пачыналі хадзіць па кругу і спяваць песню слаўлення Яшчура. Прыжки через крапиву, стихи, поцелуи. Красны девицы на все горазды, чтобы выкупить венок у Ящера. Это символ чистоты и целомудрия. Потерять его грозило оказаться в оковах злых духов. Делайте громче. Настало время вечарыны с огоньком. В плейлисте лысы, гутская полька, подыспань. Живой колорит. Так наши предки знакомились и находили свою половинку. Тамара Масловская:

У дванаццатым годзе па прапанове цэнтра культуры і народнай творчасці, дырэктара і былога супрацоўніка, была абноўлена гульня Яшчур у асяроддзі моладзі фальклорнага гуртка. Моладзь з ахвотай прымае ўдзелы. Кожны год ездзім на славянскі базар, танчым там пабытовыя танцы.

Елизавета Косаревская, участница фольклорного кружка «Наследие»:

Мы собираемся вместе, разговариваем, общаемся. Ездим по разным вескам, спрашиваем других людей. Зовем к себе.

Пускаю свой вянок – на лёс гадаю. Гадания на венках – сердце обряда. Коль уплыл полевой букет далеко, сулит свадьба за границей. Остался вблизи берега – счастье рядом.

Наталья Кухальская, участница фольклорного кружка «Наследие»:

Сапраўды вельмі важна, каб наша моладзь ведала гэта ўсё. Ну і перадавала потым і сваім дзецям.

Галина Язенок, участница фольклорного кружка «Наследие»:

С молодыми как побуду, я бодрая стану и силы кажется набираю. «І замест гэтай дзевачкі зʼявіўся гэты камень»

Деревня Данилевичи. Лельчицкий район. В этой глубинке Полесья обряды также на вес золота. Правда, каменный крест почитают вне зависимости от сезона. По легенде, давным-давно на жатве девочка Ева не захотела носить снопы – куда интереснее было плести венки из синеглазых васильков.

Елена Карась, местный житель:

Яна другі раз сказала ёй – яна не слухае. Яна трэці раз сказала – яна не слухала. Маць гаворыць на яе: шоб ты каменем стала. І выйшла неяк хмара, гукнула, стукнула. І замест гэтай дзевачкі зʼявіўся гэты камень.

О том грехе Елене Мироновне рассказала еще бабушка. Как давно вырос каменный крест, никто не скажет. Но о его чудодейственной силе знают в Литве, Польше, Ираке и даже Америке. Он исцеляет от болезней и приносит в дом благополучие.

Екатерина Герман, местный житель:

Мая ўнучка прыязджала сюды. Чатыры гады, як замуж пайшла – не было дзяцей. А потым радзіла аднэ, праз два гады – другэ радзіла. «Попа сюда привезли, он сказал: проклятье, я ее святить не буду»

Анастасия Макеева, корреспондент:

Ритуал таков. Накануне Пасхи, в Красную субботу, нужно прийти к каменной Еве, крепко обнять и попросить о самом сокровенном.

От Пасхи до Вознесения самое лучшее время для поклонения. Но помогает каменный крест всегда. Главное – принести оброк, попросить от сердца и ничего с него не снимать! Местные берегут своего ребенка, наряжают в фартушки и приносят угощения. А в Красную субботу палят все старое на костре.

Екатерина Герман:

Попа сюда привезли, он сказал: проклятье, я ее святить не буду. Мати ж прокляла, она связана с нечистой силой, а она людям-то помогает!