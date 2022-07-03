Гитлеровцы просили рисовать портреты, а за это давали еду. Как искусство помогало выживать на войне?

Невзирая на все угрозы и запугивания, люди шли в партизаны, прихватывая с собой самое ценное, что у них было.
Невзирая на все угрозы и запугивания, люди шли в партизаны, прихватывая с собой самое ценное, что у них было.
В экспозиции Лепельского музея этот экспонат занимает отдельное место – баян Павла Устинова. Однажды тот купил его в Ленинграде на последние деньги. Играть не умел, а потому учился нотной грамоте самостоятельно.
Алина Стельмах, директор Лепельского районного краеведческого музея:
Когда в 1942 году он пришел к партизанам, принес самое дорогое, что у него было, – баян. Играть он не умел, но там оказался кто-то из партизан, кто умел. В итоге, когда после боев партизаны собирались, растягивали баян, у людей поднималось настроение. И впоследствии этот баян послужил основой, что в партизанской бригаде имени Сталина была создана художественная самодеятельность. Оказались среди партизан талантливые люди, которые выступали не только перед партизанами, но и перед местными жителями.
Песни у костра поднимали боевой дух. Страх уходил, а вместо него в сердце появлялась надежда на то, что жизнь хитрее смерти, а вооруженный до зубов враг не уйдет от партизанской оплеухи.
Светлана Турло, директор Ушачского музея народной славы имени В.Е. Лобанка:
Жизнь продолжается, быт партизан был особенный в тех условиях. Наверное, славянская душа не может без песни. И песни пели, и стихи сочиняли, частушки. Мирные жители ждали, когда приедут партизаны Смоленского партизанского полка выступить со спектаклем. Это поднимало их моральный дух.
Нередко такие концерты прерывались незапланированным антрактом: враг нападал всегда неожиданно, но неизменно получал отпор.
Отдушину находили не только в музыке. Невероятно, но факт: на территории партизанской зоны действовала самая настоящая картинная галерея. Единственный случай в истории войны.
В 1942 году праздновалось 25-летие Октябрьской революции, и в отряде решили отметить этот праздник по-советски. Бойцы нарисовали две картины, а 7 ноября полотнища натянули между деревьями. На одном были красноармейцы-чапаевцы, а на другой – партизаны бригады Дубова после успешно выполненного боевого задания.
Светлана Турло:
С обратной стороны картина написана рукой художника, она нарисована на простыни, обработанной творогом с мелом. То есть смотрите, насколько ценили люди живопись. Голод, холод был, творог – ценный питательный продукт, пошли на то, чтобы обработать. Сейчас они у нас хранятся, в нашей картинной партизанской галерее.
Один из создателей галереи – Николай Обрыньба. Накануне войны он был студентом Суриковского института, работал над дипломным проектом. Но знания свои пришлось применять отнюдь не в мирной практике.
Мария Гореликова, ведущий научный сотрудник отдела истории партизанского движения Музея истории Великой Отечественной войны:
Несмотря на то, что у него была бронь, он записывается в народное ополчение, принимает участие в защите Москвы. Под Вязьмой попадает в окружение, затем в плен. Он находился в плену на территории Боровухи в Полоцке. Именно там ему помогает выжить его талант. Гитлеровцы просили Обрыньбу нарисовать свои портреты и портреты своих близких. За это ему давали еду.
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