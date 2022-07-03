Гитлеровцы просили рисовать портреты, а за это давали еду. Как искусство помогало выживать на войне?

Невзирая на все угрозы и запугивания, люди шли в партизаны, прихватывая с собой самое ценное, что у них было.

В экспозиции Лепельского музея этот экспонат занимает отдельное место – баян Павла Устинова. Однажды тот купил его в Ленинграде на последние деньги. Играть не умел, а потому учился нотной грамоте самостоятельно.

Алина Стельмах, директор Лепельского районного краеведческого музея:

Когда в 1942 году он пришел к партизанам, принес самое дорогое, что у него было, – баян. Играть он не умел, но там оказался кто-то из партизан, кто умел. В итоге, когда после боев партизаны собирались, растягивали баян, у людей поднималось настроение. И впоследствии этот баян послужил основой, что в партизанской бригаде имени Сталина была создана художественная самодеятельность. Оказались среди партизан талантливые люди, которые выступали не только перед партизанами, но и перед местными жителями.

Песни у костра поднимали боевой дух. Страх уходил, а вместо него в сердце появлялась надежда на то, что жизнь хитрее смерти, а вооруженный до зубов враг не уйдет от партизанской оплеухи.

Светлана Турло, директор Ушачского музея народной славы имени В.Е. Лобанка:

Жизнь продолжается, быт партизан был особенный в тех условиях. Наверное, славянская душа не может без песни. И песни пели, и стихи сочиняли, частушки. Мирные жители ждали, когда приедут партизаны Смоленского партизанского полка выступить со спектаклем. Это поднимало их моральный дух. Нередко такие концерты прерывались незапланированным антрактом: враг нападал всегда неожиданно, но неизменно получал отпор.

Отдушину находили не только в музыке. Невероятно, но факт: на территории партизанской зоны действовала самая настоящая картинная галерея. Единственный случай в истории войны.