Лукашенко: не толкайте нас к ассиметричным мерам

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил не путать миролюбие белорусского народа с пацифизмом. Об этом глава государства заявил 24 апреля, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Президент отметил, что с ростом угроз будут приниматься симметричные меры, наращиваться боевая мощь. «Не толкайте нас к ассиметричным мерам», – сказал Лукашенко. Выступая на заседании ВНС глава государства подчеркнул, что белорусы должны быть сильными, чтобы никто не смел поставить нас на колени.