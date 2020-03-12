Являются контактами второго уровня. Группа студентов БГУ госпитализирована для проверки на коронавирус

Новости Беларуси. Группа студентов БГУ доставлена в госпиталь ветеранов для проверки на коронавирус.

Как сообщает Минздрав, в университете проводятся санэпид мероприятия, а также обработка «контактов второго уровня».

Отмечается, что заболевших среди студентов нет, учреждение образования работает в штатном режиме.

Ранее Владимир Караник рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который скрыл нахождение в Северной Италии и попал в больницу с пневмонией.