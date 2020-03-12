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Являются контактами второго уровня. Группа студентов БГУ госпитализирована для проверки на коронавирус

12 марта 2020 13:18
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Новости Беларуси. Группа студентов БГУ доставлена в госпиталь ветеранов для проверки на коронавирус. 

Как сообщает Минздрав, в университете проводятся санэпид мероприятия, а также обработка «контактов второго уровня». 

Отмечается, что заболевших среди студентов нет, учреждение образования работает в штатном режиме. 

Ранее Владимир Караник рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который скрыл нахождение в Северной Италии и попал в больницу с пневмонией. 

Сейчас пациент чувствует себя лучше – подробнее здесь

# Коронавирус # общество

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