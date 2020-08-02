Караник о коронавирусе: «Когда пришло время, каждый выполнил свой долг, что позволило удержать ситуацию под контролем»

Новости Беларуси. Безусловно, никто не скрывает: когда тебя ценят и отмечают на столь высоком уровне, это приятно.

«Ради этого стоит работать, жить вообще». Что стоит за каждой спасённой жизнью: три истории медиков, которые лечили коронавирус

И, бесспорно, это стимул, но самая главная награда – это выздоровевшие пациенты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во имя которых люди в белых халатах совершают подвиги каждый день.