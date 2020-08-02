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Караник о коронавирусе: «Когда пришло время, каждый выполнил свой долг, что позволило удержать ситуацию под контролем»

02 августа 2020 16:54
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Новости Беларуси. Безусловно, никто не скрывает: когда тебя ценят и отмечают на столь высоком уровне, это приятно.

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И, бесспорно, это стимул, но самая главная награда – это выздоровевшие пациенты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во имя которых люди в белых халатах совершают подвиги каждый день.

Караник о коронавирусе: «Когда пришло время, каждый выполнил свой долг, что позволило удержать ситуацию под контролем»-1

Караник о коронавирусе: «Когда пришло время, каждый выполнил свой долг, что позволило удержать ситуацию под контролем»-3

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
В период подъема заболеваемости система здравоохранения сработала как единое целое. Каждый на своем месте выполнял свой профессиональный долг, невзирая на свои проблемы, на свое личное время, на риск для своего здоровья. Когда пришло время, каждый выполнил свой долг, что позволило удержать ситуацию под контролем, не допустить перегрузки системы здравоохранения и сохранить в полном объеме доступность и качество медицинской помощи. За это и от лица Министерства здравоохранения, и от лица правительства, и лично от главы государства медицинским работникам говорят спасибо.

Караник о коронавирусе: «Когда пришло время, каждый выполнил свой долг, что позволило удержать ситуацию под контролем»-6

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# Коронавирус # общество # Кристина Федорович # Владимир Караник # Фотофакт

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