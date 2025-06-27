Учёные назвали один из вероятных сценариев конца света

Один из вероятных сценариев конца света – это выгорание Солнца, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Примерно через 5 миллиардов лет оно превратится в красного гиганта – огромный яркий шар, который поглотит и испепелит нашу планету.

Станислав Комаров, доцент кафедры теоретической физики и астрофизики физического факультета БГУ:

Самый очевидный момент – это то, что наше Солнце, звезда, рано или поздно выгорит. По разным оценкам, несколько миллиардов лет остается этой звезде существовать. Но это будет очень нескоро, поэтому можно особо не бояться за это время. Может быть, какой-то другой катаклизм произойдет либо человечество достигнет такого совершенства, что сможет само это все перебороть, куда-то, допустим, переселиться.