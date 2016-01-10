«Мы даже не думали, что сможем победить»: 12-ый Рождественский турнир запомнился хоккеистам и болельщикам нешуточными страстями на льду

Новости Беларуси. Традиционно начало года в Беларуси стартовало еще и большим праздником любительского хоккея. В 12-й раз ледовые дружины со всего мира боролись за кубок Рождественского международного турнира. На этот раз зрители, пришедшие в «Чижовка-Арену», могли насладиться игрой на любой вкус. Соревнования как никогда радовали разнообразием спортивных схваток. Это и высоко технологичная игра суперпрофи из Финляндии, заставившие очень сильно попотеть традиционных фаворитов турнира. Кстати, впервые за историю проведения игр россияне не попали в финал. И новые рекорды по заброшенным шайбам за игру. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ зафиксировал все особенности большого праздника хоккея.

Рождество в Беларуси теперь уже сложно представить без этого большого спортивного события. Ветераны и любители хоккея из самых разных стран приезжают в Минск, чтобы определить лучшую команду и подарить настоящее шоу зрителям, которые уже давно распробовали эту спортивно-праздничную атмосферу. И хорошо знают вкус победы, ведь белорусская дружина восемь раз становилась лучшей на турнире.

Открытие – один из самых ярких моментов: выступления известных музыкантов, танцы на льду и оригинальное объявление команд. Каждую из них представил начинающий хоккеист в форме в цветах флага той или иной страны. Участников и болельщиков по традиции приветствовал президент Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Отличительной чертой белорусского турнира является серьезная спортивная составляющая, дух настоящей борьбы и самое важное – преемственность профессионального и массового спорта. Главная цель таких любительских матчей – это прежде всего укрепление дружественных отношений между странами-участницами. Ведь, как известно, спорт - лучшая форма народной дипломатии! Всех нас объединяет искренняя любовь к этому виду спорта, стремление развивать в себе лучшие качества, присущие ему, – мужественность, стойкость, целеустремленность. И не зря говорят в народе: трус в хоккей не играет.

Еще одно отличие нашего турнира – в нем не бывает проигравших: выигрывают и участники, и наши болельщики.

Команды разбили на две подгруппы. Право сыграть в финале получат только первые в своих квартетах. Борьба нешуточная: практически каждая команда на этот раз укрепилась экс-участниками мировых и олимпийских форумов. А, например, в составе Словаков сразу пять бывших НХЛовцев!

В первый же день под шведский каток попали одни из фаворитов – россияне. Проиграли 1 – 8. А белорусы стартовали с победы над Швейцарией. Несмотря на 9 пропущенных шайб, гости судили об игре строго и объективно.

Кристиан Шустер, игрок национальной команды Швейцарии по хоккею:

Белорусы играют профессионально. Видно, что это знаменитая советская школа хоккея. Возможно, скорости не очень высоки, но техника великолепна, как и атмосфера всего турнира. Поддержка трибун очень серьезная! Я здесь в первый раз и уже хочу приехать еще!

Атмосфера праздника – вот чем славится Рождественский турнир. Команды всегда готовят приятные сюрпризы для зрителей. Подарки – благодарность за поддержку. А, например, швейцарцы в честь своего юбилейного, десятого выступления на этих соревнованиях преподнесли президенту Беларуси свой эксклюзивный презент.

Игры каждый день. Но, несмотря на плотный график, иностранные гости успели оценить и белорусскую кухню, прогуляться по рождественской ярмарке и изучить опыт в обустройстве ледовой арены – бесценная информация для хоккеистов из Азии.

Халед Аль Кубайси, менеджер национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Мне интересно все, начиная от оборудования раздевалок и душевых, до системы освещения. Видно, что все на профессиональном уровне. Нам нужно будет скопировать и построить такую же площадку на родине.

И, конечно, за спортивными баталиями никто не забыл, что сейчас время добрых дел. Хоккеисты написали письмо организаторам турнира с просьбой посетить детский дом.

Родион Лиходиевский, воспитанник Радошковичской школы-интерната:

Я желаю, чтобы вы выигрывали, но не у нашей команды!

В Радашковичах гостей встречали ярким новогодним представлением. Взамен ребята получили приглашение на финал Рождественского турнира. И, конечно, подарки: компьютеры, игрушки, коньки.

Омар Аль-Шамси, игрок команды по хоккею Объединенных Арабских Эмиратов:

Я второй раз здесь, и это честь для меня – разделить праздники с этими детьми. Меня переполняют чувства. И я бы хотел как можно чаще приезжать к этим детям и разделять с ними праздник. Это непередаваемые эмоции.

Эти ребята, как и тысячи других болельщиков, стали свидетелями главного поединка турнира. По традиции в рождество, 7 января — кульминация соревнований — финальный матч. Он всегда проходит в очень напряженной борьбе, порой даже забываешь, что турнир любительский. Афиша 2016: «Беларусь-Финляндия».

Алексей Мартиненок, СТВ:

До финала около двух часов, а у «Чижовка-Арены» все признаки аншлага. Болельщики со всей страны съехались сегодня сюда, чтобы своими глазами увидеть, кто завоюет главный трофей 12-го Рождественского турнира.

Первый финал за всю 12-летнюю историю, в котором не участвует российская команда. Более того, экс-фавориты на этот раз и вовсе осталась без медалей. За бронзу сражались Шведы и Словаки. Последние к этому решающему матчу разыгрались не на шутку: 17 – 3. С рекордным для турнира счетом скандинавы были разгромлены. Словаки с третьей попытки добыли драгоценные металлы в Минске.

Мирослав Шатан, игрок национальной команды Словакии по хоккею:

С такой поддержкой играть гораздо приятнее. Мы хорошо провели время на турнире. Результат, в принципе, на так уж и важен по сравнению с тем, чтобы плечом к плечу с коллегами по команде противостоять на люду сильным соперникам.

А белорусская дружина, не изменив традициям, дошла до финального поединка. Финские ветераны без преувеличения дали бой нашей ледовой дружине. Через несколько минут после начала матча гости повели в счете.

Теди Салютский, игрок национальной команды Финляндии по хоккею:

Это хороший хоккей! Мы играем на высоких скоростях. Забросили важную шайбу и будем стараться удержать наше преимущество.

Денис Матюхин, игрок команды Президента Республики Беларусь по хоккею:

Неплохая игра, неплохое движение обеих команд, но финны сделали один опасный момент и сразу забили нам гол. Нам необходимо добавить в движении. Я думаю, все у нас получится.

Финская сборная до этого шесть раз занимала третье место на турнире. И это дебют в финале. Но получить золото с первой пробы очень сложно.

Белорусы, тем более при поддержке своих трибун, клюшки опускать не собирались и вскоре сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед.

Ближе к концу поединка страсти разгорелись не на шутку. В нескольких эпизодах даже такие опытные игроки не смогли совладать с эмоциями.

За такую бескомпромиссную борьбу до последних минут зрители и любят настоящий хоккей. Финальные цифры на табло: 2 – 1 в пользу хозяев. Это девятый трофей рождественского турнира, который завоевала белорусская сборная.

Красочная церемония награждения стала финальным аккордом соревнований, которые подарили огромное количество положительных эмоций и зрителям, и игрокам.

Олег Антоненко, игрок команды Президента Республики Беларусь по хоккею:

Массу удовольствия, массу самых положительных эмоций мы доставили нашим болельщикам, родным, близким, всем, кто приходил на эти игры. Мне кажется, это суперзрелище, которое незабываемо.

Тимо Вертала, игрок национальной команды Финляндии по хоккею:

Это был замечательный турнир. И мы, и болельщики получили массу удовольствия. Я обязательно приеду в Минск еще.

Хоккеисты традиционно подарками поблагодарили зрителей за поддержку. А маленьким хоккеистам на память достался настоящий эксклюзив. Первый номер белорусской команды откликнулся на просьбу и передал детям свою личную амуницию. Александр Лукашенко также поделился с журналистами впечатлениями о рождественском турнире.

Александр Лукашенко:

Появились очень сильные команды, очень сильные, которые могу спокойно играть в чемпионатах своих стран. Что в белорусском чемпионате – это точно. Вот это самое запоминающееся. Это говорит о том, что турнир приобретает все большую популярность. И я уже вижу замашки некоторых других команд, которые в следующий раз приедут. Словаки сказали, Шуплер, тренер их, сказал: «Приедем с лучшей командой». Я говорю: «А мы вас к россиянам поставим». Россия в будущем году присылает тоже суперкоманду.

Арабы меня поразили. Я же начинал там хоккей. Мы приехали туда, там какой-то захудалый кусок льда был. Сегодня там катки строятся и ребята как катаются. Молодцы. Их учат и канадцы, и американцы. И первыми тренерами, которые там были, это Толя Варивончик и Файков. Поэтому наши тренеры были первыми там.

Журналист:

Александр Григорьевич, 12 турниров уже провели. На Ваш взгляд, какой вам запомнился больше всего? Ваши личные впечатления.

Александр Лукашенко:

Конечно, последний турнир и первый.

Многие в этом году подметили тот факт, что белорусам сразу несколько игр дались с большим трудом.

Александр Лукашенко:

Честно говоря, не думали, что победим. Со словаками было очень тяжело, но что финны так напрягутся, мы не думали. Умные, толковые, сильные ребята. Они жизнь отдали хоккею.

Журналист:

Много звезд, в том числе НХЛ, приезжали за эти 12 лет. Чья игра запомнилась Вам больше всего?

Александр Лукашенко:

Вратаря финского.

Один из журналистов после интервью тоже получил символический подарок: клюшку с автографом президента. По словам нового владельца, она в ближайшее время будет выставлена на благотворительный аукцион. Но, как известно, ни за какие деньги не купишь праздник и настоящие эмоции.