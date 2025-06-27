Какие бонусы у тех, кто числятся в банке талантливой молодёжи – спросили у эксперта

Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечают День молодежи и студенчества. Это праздник амбициозных, красивых и неординарных. Тех, в чьих руках будущее. Когда, как не в молодом возрасте, искать себя, пробовать, ошибаться. Но все равно не сдаваться и идти к своим целям. Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Банк талантливой молодежи – ведь он с каждым годом пополняется. Молодежи становится все больше и больше – это очень положительная динамика. Юрий Святокум, ведущий:

Ольга, какие бонусы, привилегии есть у тех, кто попадает в банк данных талантливой молодежи?