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Какие бонусы у тех, кто числятся в банке талантливой молодёжи – спросили у эксперта

27 июня 2025 14:45
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Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечают День молодежи и студенчества. Это праздник амбициозных, красивых и неординарных. Тех, в чьих руках будущее. Когда, как не в молодом возрасте, искать себя, пробовать, ошибаться. Но все равно не сдаваться и идти к своим целям.

Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Какие бонусы у тех, кто числятся в банке талантливой молодёжи – спросили у эксперта-2

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Банк талантливой молодежи – ведь он с каждым годом пополняется. Молодежи становится все больше и больше – это очень положительная динамика.

Юрий Святокум, ведущий:
Ольга, какие бонусы, привилегии есть у тех, кто попадает в банк данных талантливой молодежи?

Какие бонусы у тех, кто числятся в банке талантливой молодёжи – спросили у эксперта-4

Ольга Чемоданова:
Вы знаете, здесь, во-первых, и стипендия, которую они получают. Она тоже заслуживает своего внимания. Это всегда активные люди, авторитетные, я бы сказала. Конечно, пользуются этим авторитетом в своем коллективе. В целом, вы знаете, я не буду перечислять, наверное, все их достоинства и те возможности, которые есть. Я считаю, что просто надо приложить максимум усилий для того, чтобы вот на таком уровне быть замеченным. Информации очень много на самом деле. Министерство образования всегда эту информацию размещает на своих информационных ресурсах. Молодежь об этом знает. Знает, к чему стремиться.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Ольга Чемоданова # Государственная политика в области образования

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