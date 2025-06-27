5 миллионов подписчиков – Maxi Musaev рассказал, как развивал свой блог
Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечают День молодежи и студенчества. Это праздник амбициозных, красивых и неординарных. Тех, в чьих руках будущее. Когда, как не в молодом возрасте, искать себя, пробовать, ошибаться. Но все равно не сдаваться и идти к своим целям.
Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая:
Как быстро вам удалось набрать такое количество подписчиков [5 миллионов – прим. ред.]? Что вам дает ваша популярность? Есть ли у вас какая-то основная работа или вы зарабатываете на блоге?
Юрий Святокум, ведущий:
Кто вы по профессии, если не секрет?
Maxi Musaev, блогер:
По профессии я актер, исполняющий трюки, был изначально.
Наталья Надольская:
Каскадер?
Maxi Musaev:
Да, каскадер. Далее я поступил через кастинг не в театральный какой-то вуз, а именно сам театр. Я семь лет отслужил в театре, был уже актером. В процессе всего этого очень хотелось как-то набить себе еще дополнительно аудиторию. То есть был интерес. Потому что с самого начала я всю жизнь занимался музыкой, писал для себя песни, стихи. Было интересно, как же можно это все самостоятельно продвинуть без посторонней помощи по сути.
Наталья Надольская:
Чтобы собрать 5 миллионов подписчиков, мне кажется, должен быть какой-то провокационный контент.
Maxi Musaev:
Я бы не сказал, что прямо сильно провокационный.
Юрий Святокум:
О чем ваш контент вообще?
Maxi Musaev:
Изначально я начал брать именно… Залетел в TikTok. Была цель, что вот надо сделать за две недели 10 тысяч подписчиков. Была такая цель в голове. Ага, это же вполне реально. Кто-то делает, значит, и я могу. Пробовали абсолютно с разным. Пробовали сперва с липсинком – это когда поешь просто по трекам. Мы понимаем, что слишком много – все делают такое. Надо делать то, что вообще не делают в нашей стране и СНГ. Мы взяли те же этюды, которые мы делаем в театре. Сцены, которые мы отыгрываем. Я перевел их в короткие ролики. Но тут момент: среди блогеров это называется социалки, социальные ролики. Мы решили вот этот формат. На тот момент в СНГ еще никто не делал. Конец 2019 года – никто еще не делал такой формат вообще в TikTok. Ни в Москве, ни в Казахстане – нигде.
Наталья Надольская:
Конечная цель какая? Вы на этом зарабатываете? Это ваш досуг? К чему это количество подписчиков? Хотите 10 миллионов, 15, 20?
Maxi Musaev:
Была цель пропиарить свою музыку.
Наталья Надольская:
Продвижение себя как личного бренда?
Maxi Musaev:
Да, соцсеть как раз таки и помогает. В плане заработка, конечно, также помогает. Рекламные интеграции есть разновидные. Есть монетизация на определенных площадках, в том же YouTube.
Подробности в видео.
Фото: pixabay