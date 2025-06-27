5 миллионов подписчиков – Maxi Musaev рассказал, как развивал свой блог

Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечают День молодежи и студенчества. Это праздник амбициозных, красивых и неординарных. Тех, в чьих руках будущее. Когда, как не в молодом возрасте, искать себя, пробовать, ошибаться. Но все равно не сдаваться и идти к своим целям. Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Наталья Надольская, ведущая:

Как быстро вам удалось набрать такое количество подписчиков [5 миллионов – прим. ред.]? Что вам дает ваша популярность? Есть ли у вас какая-то основная работа или вы зарабатываете на блоге? Юрий Святокум, ведущий:

Кто вы по профессии, если не секрет?

Maxi Musaev, блогер:

По профессии я актер, исполняющий трюки, был изначально. Наталья Надольская:

Каскадер? Maxi Musaev:

Да, каскадер. Далее я поступил через кастинг не в театральный какой-то вуз, а именно сам театр. Я семь лет отслужил в театре, был уже актером. В процессе всего этого очень хотелось как-то набить себе еще дополнительно аудиторию. То есть был интерес. Потому что с самого начала я всю жизнь занимался музыкой, писал для себя песни, стихи. Было интересно, как же можно это все самостоятельно продвинуть без посторонней помощи по сути. Наталья Надольская:

Чтобы собрать 5 миллионов подписчиков, мне кажется, должен быть какой-то провокационный контент.

Maxi Musaev:

Я бы не сказал, что прямо сильно провокационный. Юрий Святокум:

О чем ваш контент вообще? Maxi Musaev:

Изначально я начал брать именно… Залетел в TikTok. Была цель, что вот надо сделать за две недели 10 тысяч подписчиков. Была такая цель в голове. Ага, это же вполне реально. Кто-то делает, значит, и я могу. Пробовали абсолютно с разным. Пробовали сперва с липсинком – это когда поешь просто по трекам. Мы понимаем, что слишком много – все делают такое. Надо делать то, что вообще не делают в нашей стране и СНГ. Мы взяли те же этюды, которые мы делаем в театре. Сцены, которые мы отыгрываем. Я перевел их в короткие ролики. Но тут момент: среди блогеров это называется социалки, социальные ролики. Мы решили вот этот формат. На тот момент в СНГ еще никто не делал. Конец 2019 года – никто еще не делал такой формат вообще в TikTok. Ни в Москве, ни в Казахстане – нигде.