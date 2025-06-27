Первый белорусский робот-пылесос – школьник показал свою разработку
Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечают День молодежи и студенчества. Это праздник амбициозных, красивых и неординарных. Тех, в чьих руках будущее. Когда, как не в молодом возрасте, искать себя, пробовать, ошибаться. Но все равно не сдаваться и идти к своим целям.
Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Владислав Бутенко, учащийся объединения по интересам «Техническая академия учащихся»:
Я победитель «ТехноИнтеллекта» на республиканском этапе. В конкурсе «100 идей для Беларуси» я финалист. На республике, к сожалению, не победитель, но на городе занял первое место.
Наталья Надольская, ведущая:
Вы пришли с роботом-пылесосом? Демонстрируйте вашу разработку.
Владислав Бутенко:
Сегодня я с собой взял одну, наверное, из самых последних разработок – это робот-пылесос. Я запущу, продемонстрирую работу. Итак, он уже поехал.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Он сейчас убирает?
Владислав Бутенко:
Да, прямо сейчас он убирает. То есть пыль внутрь попадает, в пылесборник. То есть, вот сморите, появляется препятствие перед ним. Он видит своими датчиками и разворачивается.
Юрий Святокум, ведущий:
Вы его назвали «Влад» в честь кого?
Владислав Бутенко:
Я его назвал «VLAB». Мне пришла такая идея: «владислаб» – получается лаборатория и Владислав. То есть из имени и «лаборатории».
Наталья Надольская:
Владислав, а твой робот чем отличается от тех аналогов, которые уже существуют?
Владислав Бутенко:
От существующих аналогов он отличается, наверное, низкой ценой – это, во-первых. А во-вторых, он отличается системой крепления внутри пылесборника в основном всех механизмов. То есть здесь все именно на магнитах. Получается, все легко вот так снимается. В аналогах я еще не видел таких креплений.
Юрий Святокум, ведущий:
Влад, а вы запатентовали уже свое изобретение? Каким-то образом защитили?
Владислав Бутенко:
Нет, запатентовать его не представляется возможным, потому что такое уже существует.
Наталья Надольская:
Сам факт того, что Владислав в таком юном возрасте сам сделал такую модель – это уже достойно не только первого места в городе.
Ольга Чемоданова:
У нас производятся такие пылесосы?
Владислав Бутенко:
В Беларуси у нас вообще нет производства роботов-пылесосов.
Ольга Чемоданова:
А вроде как можно уже начинать.
Владислав Бутенко:
Поэтому в планах, например, на заводе «ИНТЕГРАЛ», радиотехнических заводах даже в Минске можно производить.
Подробности в видео.
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