Первый белорусский робот-пылесос – школьник показал свою разработку

Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечают День молодежи и студенчества. Это праздник амбициозных, красивых и неординарных. Тех, в чьих руках будущее. Когда, как не в молодом возрасте, искать себя, пробовать, ошибаться. Но все равно не сдаваться и идти к своим целям. Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Владислав Бутенко, учащийся объединения по интересам «Техническая академия учащихся»:

Я победитель «ТехноИнтеллекта» на республиканском этапе. В конкурсе «100 идей для Беларуси» я финалист. На республике, к сожалению, не победитель, но на городе занял первое место. Наталья Надольская, ведущая:

Вы пришли с роботом-пылесосом? Демонстрируйте вашу разработку.

Владислав Бутенко:

Сегодня я с собой взял одну, наверное, из самых последних разработок – это робот-пылесос. Я запущу, продемонстрирую работу. Итак, он уже поехал.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Он сейчас убирает?

Владислав Бутенко:

Да, прямо сейчас он убирает. То есть пыль внутрь попадает, в пылесборник. То есть, вот сморите, появляется препятствие перед ним. Он видит своими датчиками и разворачивается. Юрий Святокум, ведущий:

Вы его назвали «Влад» в честь кого? Владислав Бутенко:

Я его назвал «VLAB». Мне пришла такая идея: «владислаб» – получается лаборатория и Владислав. То есть из имени и «лаборатории». Наталья Надольская:

Владислав, а твой робот чем отличается от тех аналогов, которые уже существуют?

Владислав Бутенко:

От существующих аналогов он отличается, наверное, низкой ценой – это, во-первых. А во-вторых, он отличается системой крепления внутри пылесборника в основном всех механизмов. То есть здесь все именно на магнитах. Получается, все легко вот так снимается. В аналогах я еще не видел таких креплений. Юрий Святокум, ведущий:

Влад, а вы запатентовали уже свое изобретение? Каким-то образом защитили?

Владислав Бутенко:

Нет, запатентовать его не представляется возможным, потому что такое уже существует. Наталья Надольская:

Сам факт того, что Владислав в таком юном возрасте сам сделал такую модель – это уже достойно не только первого места в городе. Ольга Чемоданова:

У нас производятся такие пылесосы?