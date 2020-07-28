«Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом

Новости Беларуси. За самоотверженность и профессионализм. По всей стране чествуют медиков. Тех, кто внес неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в столице 28 июля медали, знаки «Отличник здравоохранения», грамоты, благодарности вручены десяткам медицинских работников Минского региона.

Медсестры, анестезиологи, терапевты, фельдшеры, эпидемиологи, сотрудники учреждений отмечены на самом высоком уровне. Их сплоченность и преданность профессии спасли сотни жизней.

Они работали, как одна команда, поддерживая друг друга в сложных многочасовых сменах, порой не видя родных и близких месяцами. Все ради того, чтобы спасти каждого пациента. Сегодня в их честь звучат слова признательности.

Наталья Филимончик, врач-реабилитолог Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:

Каждый пациент был индивидуальный. Каждый из этих пациентов уникальный, двух одинаковых пациентов с ковидной инфекцией не было. Работали действительно как могли, старались помочь каждому. В нас верили, и я надеюсь, мы доверие людей оправдали. Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу.

Чеслава Уласик, заместитель главного врача Столбцовской центральной районной больницы:

Спасибо нашему руководству, спасибо стране, республике за то, что оценили наш труд. Очень благодарны, спасибо! Эмоции переполняют.