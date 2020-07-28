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«Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом

28 июля 2020 11:46
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Новости Беларуси. За самоотверженность и профессионализм. По всей стране чествуют медиков. Тех, кто внес неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Так, в столице 28 июля медали, знаки «Отличник здравоохранения», грамоты, благодарности вручены десяткам медицинских работников Минского региона.  

«Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом-1

«Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом-3

«Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом-5

Медсестры, анестезиологи, терапевты, фельдшеры, эпидемиологи, сотрудники учреждений отмечены на самом высоком уровне. Их сплоченность и преданность профессии спасли сотни жизней. 

«Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом-8

Они работали, как одна команда, поддерживая друг друга в сложных многочасовых сменах, порой не видя родных и близких месяцами. Все ради того, чтобы спасти каждого пациента. Сегодня в их честь звучат слова признательности.  

«Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом-11

Наталья Филимончик, врач-реабилитолог Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:  
Каждый пациент был индивидуальный. Каждый из этих пациентов уникальный, двух одинаковых пациентов с ковидной инфекцией не было. Работали действительно как могли, старались помочь каждому. В нас верили, и я надеюсь, мы доверие людей оправдали. Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу.  

«Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом-14

Чеслава Уласик, заместитель главного врача Столбцовской центральной районной больницы:  
Спасибо нашему руководству, спасибо стране, республике за то, что оценили наш труд. Очень благодарны, спасибо! Эмоции переполняют.  

«Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом-17

«Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом-19

«Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом-21

Медицинские учреждения сейчас возвращаются к обычной жизни. Безусловно, система здравоохранения прошла серьезную проверку на прочность и доказала свою состоятельность.   

# Коронавирус # общество # Наталья Филимончик # Чеслава Уласик # Фотофакт

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