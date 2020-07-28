Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают принимать поздравления те, кто три месяца находился на переднем крае борьбы за жизни белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Витебские медики первыми в стране встали на пути неизвестной инфекции. А сегодня вышли на самые низкие показатели по заболеваемости.

Здесь же «обкатали» систему помощи пациентам с коронавирусом и создали отечественные тест-системы на определение COVID-19. И за каждым достижением, конечно же, стояли медики. Их в регионе почти 20 тысяч. Слова благодарности сегодня – в их честь.

Вера Кураш, медсестра инфекционного отделения Верхнедвинской центральной районной больницы:

Нам было совсем не легко, даже очень трудно. Удивительно преодолели, но иначе не могло и быть. Всё благодаря только нашему коллективу, у нас замечательные люди работают. Я хочу сказать, что это не только моя награда, это награда всех, кто был с нами рядом, кто нас поддерживал.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Вы видите, в последнее время система здравоохранения удостаивается теплых слов и благодарности со стороны руководителей государства всех уровней. И наша задача на сегодняшний момент – оправдать это доверие, провести подробный анализ, как действовала система здравоохранения в условиях пандемии, сделать выводы, выявить свои узкие места. И принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить ее стрессоустойчивость и обеспечить наших замечательных медицинских работников достойным оборудованием и достойными условиями работы. И мы над этим работаем. «Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом