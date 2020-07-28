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Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость

28 июля 2020 14:51
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают принимать поздравления те, кто три месяца находился на переднем крае борьбы за жизни белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебские медики первыми в стране встали на пути неизвестной инфекции. А сегодня вышли на самые низкие показатели по заболеваемости.

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость-1

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость-3

Здесь же «обкатали» систему помощи пациентам с коронавирусом и создали отечественные тест-системы на определение COVID-19. И за каждым достижением, конечно же, стояли медики. Их в регионе почти 20 тысяч. Слова благодарности сегодня – в их честь.

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость-6

Вера Кураш, медсестра инфекционного отделения Верхнедвинской центральной районной больницы:
Нам было совсем не легко, даже очень трудно. Удивительно преодолели, но иначе не могло и быть. Всё благодаря только нашему коллективу, у нас замечательные люди работают. Я хочу сказать, что это не только моя награда, это награда всех, кто был с нами рядом, кто нас поддерживал.

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость-9

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Вы видите, в последнее время система здравоохранения удостаивается теплых слов и благодарности со стороны руководителей государства всех уровней. И наша задача на сегодняшний момент – оправдать это доверие, провести подробный анализ, как действовала система здравоохранения в условиях пандемии, сделать выводы, выявить свои узкие места. И принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить ее стрессоустойчивость и обеспечить наших замечательных медицинских работников достойным оборудованием и достойными условиями работы. И мы над этим работаем.

«Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость-12

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость-14

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость-16

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость-18

К слову, условия в регионе действительно достойные. За последние 5 лет в Витебской области открыли и реконструировали около 100 объектов здравоохранения. Четверть бюджета области ежегодно направляют на медицину. 

# Коронавирус # общество # Владимир Караник # Вера Кураш # Фотофакт

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