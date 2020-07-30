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«Если вместе, то сила». В Гродненской области наградили медиков, которые лечили больных коронавирусом

30 июля 2020 14:32
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Новости Беларуси. Медицинских работников Гродненской области наградили за борьбу с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемонии прошли во всех районах и областном центре.

«Если вместе, то сила». В Гродненской области наградили медиков, которые лечили больных коронавирусом-1

«Если вместе, то сила». В Гродненской области наградили медиков, которые лечили больных коронавирусом-3

Благодарность принимали медсестры, фельдшеры и врачи – всего 80 человек, которые самоотверженно спасали жизни своих пациентов и достойно прошли испытание COVID-19.

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

«Если вместе, то сила». В Гродненской области наградили медиков, которые лечили больных коронавирусом-6

Гродненская область последней из регионов вступила в борьбу с коронавирусной инфекцией, и когда по всей стране фиксировался спад вируса, запад был на пике. Все районные больницы и большая часть областных клиник были перепрофилированы. 5 тысяч медицинских работников ежедневно оказывали помощь заразившимся и боролись за каждого пациента.

«Если вместе, то сила». В Гродненской области наградили медиков, которые лечили больных коронавирусом-9

Тереса Воробьева, заведующая отделением патологии беременности БСМП Гродно:
Всегда приятно то, что мы вместе. Это еще раз доказало, что если вместе, то сила. И вообще медработник не боится ничего, верит в себя, в свой коллектив, в свою удачу.

«Если вместе, то сила». В Гродненской области наградили медиков, которые лечили больных коронавирусом-12

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Итоги работы – собственно оказание медицинской помощи и вообще организация санитарно-эпидемиологических мероприятий, если можно так сказать, управление эпидпроцессом, в хорошем смысле этого слова, в регионе, пожалуй, происходило на самом оптимальном уровне.

«Если вместе, то сила». В Гродненской области наградили медиков, которые лечили больных коронавирусом-15

Районные больницы Гродненской области уже приступают к работе в обычном режиме. Со следующей недели к ним присоединится областная больница, которая теперь носит статус университетской клиники.

# Коронавирус # общество # Тереса Воробьева # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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