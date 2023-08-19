Более 80 молодых педагогов поучаствовали в велопробеге к юбилею Якуба Коласа

Новости Беларуси. В Минской области зарождается новая традиция. Накануне нового учебного года педагоги проехали «Велодорогами памяти». Акция проходит уже во второй раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году к ней присоединились молодые специалисты со всех районов Минщины. Велопробег приурочили к 140-летию со дня рождения Якуба Коласа. Алина Мычко подробнее.

«Пры шляху шырокім, дзе стаіць камора, я на свет радзіўся пад глухі шум бору», – писал Якуб Колас. Маршрут сегодняшнего велопробега прошел по его следам. Участники посетили малую родину белорусского классика и увидели знаковые места. На карте Николаевщина, Смольня и Акинчицы. Здесь народный поэт жил и работал в течение многих лет. А в усадьбе, где он появился на свет, молодые педагоги загадали желание у волшебного камня.

Алина Мычко, корреспондент:

«Велодорогами памяти» сегодня прошли более 80 молодых специалистов. Вместе они преодолели свыше 20 километров. Их профессиональный путь еще только начинается, но многие уже готовы встречать свои первые классы. Их вдохновляет и пример Якуба Коласа, который тоже был выдающимся учителем. Об этом участникам рассказывали во время экскурсий.

Где родился, там и пригодился. Анна Карсюк часто слышала эти слова от взрослых. Мама, бабушка и даже прабабушка посвятили свою жизнь детям. И Анна пошла по их стопам. После учебы вернулась работать на малую родину. Знакомства со своим первым классом очень ждет. Немного волнуется, но о выборе не жалеет.

Анна Карсюк, учитель начальных классов средней школы № 2 Столбцов:

В районе очень хорошо, мне очень нравится здесь работать, здесь очень хорошие школы и коллектив. Я планирую работать здесь, в Столбцах. Мне очень нравится, и я надеюсь, что все сложится, очень даже хорошо сложится. Будем надеяться и будем работать!

Напутственное слово молодые педагоги получили во время открытого диалога. Эта часть акции уже стала традицией. Среди спикеров – представители общественных организаций, политические обозреватели и ветераны педагогического труда. Свободный микрофон позволил забыть о таком понятии, как запретная тема. И говорили обо всем: от истории до тонкостей работы в школе.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

Наша главная задача, чтобы молодые специалисты почувствовали, что работают с ними не только на уровне учреждений образования, наставничества и так далее. Что мы их видим, мы хотим, чтобы они раскрыли свои полученные педагогические знания в наших учреждениях и остались работать в системе образования.

Валерия Богуш:

Когда мы шли на первое место, работа была очень сложная, но когда пришли, нам все показали, рассказали, в принципе, стало намного легче.