Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Уборка в разгаре. Беларусь живет жатвой. Беларусь будет с хлебом. Своим хлебом на своей земле. И это не экономика. Это высочайшая политика и высочайшая культура. Это наша жизнь. Наша молитва. Это наш Президент. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Что такое либераст? Это слюнтяй. Это чмокающее лицо Гайдара. Он никогда не трудился. Не работал. Он не знает соленого пота на ресницах. Он всегда пытался пораниться, обгадиться, чтобы не работать, когда работали все остальные. Его били. Заслуженно шпыняли в школе. Били как труса, как чмоню, как бездельника. И он затаил обиду, смертельную, злобную обиду.

Эта детская обида либераста потом отложилась на весь народ. И он его ненавидит. Ненавидит эти поля, эту землю, эти деревья, этот воздух, он все ненавидит. Он едет в Чикаго, он лижет руки и задницы за границей, он читает тупые комиксы, из которых инфицируется рыночной экономикой. И потом он хочет все закрыть, разрушить, оптимизировать… Оптимизировать ФАП, оптимизировать село. Помните ужасное выражение внутрисоветских либералов – неперспективная деревня. Вслушайтесь. Жизнь людей, дома, детский смех неперспективны… Они никогда не почувствуют то, что выразил Александр Твардовский, то, что делает в политике Александр Лукашенко.

«До чего земля большая, величайшая земля. И была б она чужая, чья-нибудь, а то – своя». Своя земля. Та, с которой можно молча говорить. Та, которая тебя кормит. Та, которую ты обязан защищать. Этого не поймет никогда фьючерсный либераст-космополит, этого не знает его ганглий между ушей. Об этом можно послушать только у Рубцова.

Это называется «Лад». Есть такая книга у Василия Белова. Это правильный, праведный уклад жизни. Батька не строит убогий рынок, где на развалах протухла рыбина, а базарные бабы клокочат о демократии. Батька строит лад. Батька – ладный Президент. Идет уборка. Идет жатва. Не кровавая, а хлебная. Наша жатва.