Караев: я всегда против любого насилия над журналистами. Будьте, пожалуйста, не такими легкомысленными

Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь: Я уже вчера сказал, и пресс-служба МВД мой ответ осветила, что я всегда против любого насилия над журналистами.

Я тоже за то, чтобы цивилизованно все освещалось. Молодцы, храбро освещаете из самой гущи событий, лезете, для вас, конечно же, очень важно как можно более полно, объективно изнутри оценить информацию.

Но это не означает, что можно залезть между двумя сторонами и подставляться. Будьте, пожалуйста, не такими легкомысленными и понимайте, что в сотрудника летит петарда, заточка, камень, брусчатка, он в ответ что-то применяет – еще и будет думать о том, что как бы не задеть человека с камерой, у которого вместо бронежилета жилет со словом «пресса».

Конечно, нельзя задевать. Но в эту минуту может ли он выбирать, в том числе защищая свою жизнь? Поэтому огромная просьба: не лезь в самое пекло. Мое первое распоряжение: журналисты, попавшие в ИВС, в ЦИП – разбирайтесь, первыми отпускайте их немедленно, в первую очередь.

Марат Марков:

То есть не глядя на место работы: государственный журналист, негосударственный?