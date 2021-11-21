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Крыльцо перекошено, в пандусе дыры. Вот что на июльскую жалобу витеблянам ответили работники ЖЭУ

21 ноября 2021 17:53
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Новости Беларуси. Иногда жизнь действительно преподносит нам проблемы, найти решения которых одному просто не под силу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И часто обращаемся к чиновникам – звоним, пишем письма, приходим на прием. Способы коммуникации есть, они известны. А чтобы этот путь ускорить, региональный истеблишмент решили использовать даже социальные сети. Должно же в них быть что-то хорошее.  

Крыльцо перекошено, в пандусе дыры. Вот что на июльскую жалобу витеблянам ответили работники ЖЭУ-1

Обращения граждан как официальная форма диалога жителей нашей страны с органами власти уже давно зарекомендовали себя и свою эффективность. Это мост, который соединяет тех, кто обращается, и тех, кому направлены письмо, телефонный звонок или заявление.  

Крыльцо перекошено, в пандусе дыры. Вот что на июльскую жалобу витеблянам ответили работники ЖЭУ-4

Жители витебской многоэтажки по улице Гагарина боятся «полета» со своего крыльца. Плиты перекошены, ходить опасно. А в доме проживают не только пенсионеры, но и многодетные семьи. К примеру, спуск с детской коляской превращается в настоящее испытание. Что уж говорить про людей постарше.  

Крыльцо перекошено, в пандусе дыры. Вот что на июльскую жалобу витеблянам ответили работники ЖЭУ-7

Татьяна Кришталь, жительница Витебска:  
К нам неоднократно приходил главный инженер, мы ему показывали крыльцо. Они в курсе. Но состояние остается прежним. Тут, по-моему, даже слов нет. Если посмотреть внимательно на это крыльцо, можно увидеть, что оно находится в аварийном состоянии. Так жить нельзя. В доме у нас достаточно людей пожилого возраста. Которым тоже надо выходить на улицу, надо гулять.  

Крыльцо перекошено, в пандусе дыры. Вот что на июльскую жалобу витеблянам ответили работники ЖЭУ-10

Внешний вид крыльца Татьяна Кришталь по-интеллигентски назовет неприличным. А вот для ЖЭУ-24, у кого находится на обслуживании дом, это всего лишь просадка крыльца. О ситуации здесь знают. Еще в июле единая диспетчерская служба 115 приняла жалобу. Но ни на одну ступеньку с места пока проблема не поднялась.  

Крыльцо перекошено, в пандусе дыры. Вот что на июльскую жалобу витеблянам ответили работники ЖЭУ-13

Андрей Гайдук, начальник ЖЭУ № 24 Витебска:  
Оно было рассмотрено с выходом на место. Учитывая характер повреждений крыльца, выполнить данные работы можно по текущему ремонту. Сегодня данный вопрос курирует служба заказчика – Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство. Данный вид работ был включен в план. Работы планируется выполнить в 2022 году при наступлении благоприятных погодных условий.  

Крыльцо перекошено, в пандусе дыры. Вот что на июльскую жалобу витеблянам ответили работники ЖЭУ-16

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# Государственная социальная политика # общество # Виктор Пралич # Татьяна Кришталь # Андрей Гайдук # Фотофакт

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