Крыльцо перекошено, в пандусе дыры. Вот что на июльскую жалобу витеблянам ответили работники ЖЭУ

Новости Беларуси. Иногда жизнь действительно преподносит нам проблемы, найти решения которых одному просто не под силу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И часто обращаемся к чиновникам – звоним, пишем письма, приходим на прием. Способы коммуникации есть, они известны. А чтобы этот путь ускорить, региональный истеблишмент решили использовать даже социальные сети. Должно же в них быть что-то хорошее.

Обращения граждан как официальная форма диалога жителей нашей страны с органами власти уже давно зарекомендовали себя и свою эффективность. Это мост, который соединяет тех, кто обращается, и тех, кому направлены письмо, телефонный звонок или заявление.

Жители витебской многоэтажки по улице Гагарина боятся «полета» со своего крыльца. Плиты перекошены, ходить опасно. А в доме проживают не только пенсионеры, но и многодетные семьи. К примеру, спуск с детской коляской превращается в настоящее испытание. Что уж говорить про людей постарше.

Татьяна Кришталь, жительница Витебска:

К нам неоднократно приходил главный инженер, мы ему показывали крыльцо. Они в курсе. Но состояние остается прежним. Тут, по-моему, даже слов нет. Если посмотреть внимательно на это крыльцо, можно увидеть, что оно находится в аварийном состоянии. Так жить нельзя. В доме у нас достаточно людей пожилого возраста. Которым тоже надо выходить на улицу, надо гулять.

Внешний вид крыльца Татьяна Кришталь по-интеллигентски назовет неприличным. А вот для ЖЭУ-24, у кого находится на обслуживании дом, это всего лишь просадка крыльца. О ситуации здесь знают. Еще в июле единая диспетчерская служба 115 приняла жалобу. Но ни на одну ступеньку с места пока проблема не поднялась.