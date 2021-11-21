Благодаря этому любую проблему решают в течение суток. Что сделал председатель одного из райисполкомов Беларуси?

Новости Беларуси. Иногда жизнь действительно преподносит нам проблемы, найти решения которых одному просто не под силу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И часто обращаемся к чиновникам – звоним, пишем письма, приходим на прием. Способы коммуникации есть, они известны. А чтобы этот путь ускорить, региональный истеблишмент решили использовать даже социальные сети. Должно же в них быть что-то хорошее.

Претензии к коммунальщикам в топе всех обращений. Это уже хроническое. Хронической была проблема и у жителей поселка Витьба. Дорога к социально-значимым объектам напоминала стиральную доску. Вроде, латали, но надолго не хватало. Обратились к председателю райисполкома. Вопрос решили.

Юрий Афанасьев, житель поселка Витьба, депутат Бабиничского сельисполкома:

Это моя малая родина. Конечно, душа болит. И постоянно находимся в связи с руководством и районным. Насколько есть деньги, насколько есть возможность, техника когда может сюда прийти. Тогда все это делается. Так что с властью у нас есть диалог, он постоянный, мы видим то, что власти занимаются нашим поселком. Не на словах, а на деле.

Председатель Городокского райисполкома Петр Коробач говорит, что на связи с жителями региона круглые сутки. В мае завел страницу в Instagram. Не понаслышке знает, что сейчас многие окутаны социальными сетями. Нет, никто прямых линий и приема граждан здесь не отменял. Наоборот, дали еще одну возможность людям обратиться с реальной проблемой, даже если и в виртуальный мир.

Петр Коробач, председатель Городокского райисполкома:

Начали писать, какие-то вопросы задавать, какие-то предложения вносить нам. И мы стараемся реагировать на каждое. Если мне на страничке написали, что есть какая-то проблема, то эту проблему решают в течение, я думаю так, суток.

Именно так и был исчерпан вопрос в молодом микрорайоне Городка. От детской площадки в свое время тут было одно название. Это сейчас ее полностью обновили: появились и турники для воркаута, баскетбольное и футбольное поля. Идти и писать обращение никуда не пришлось. Достаточно было нажать на иконку на экране телефона одной из соцсетей.

Оксана Ксендзова, жительница Городка:

Просто крик души. Я сфотографировала эту площадку и так, смехом написала. Может, власть поможет. Это был сторис. Ни на что, честно говоря, не рассчитывая. И каково было мое удивление, когда буквально на следующий день Петр Петрович Коробач – наш председатель райисполкома – у себя на странице написал тоже пост. Он рассказал, что да, площадка была вырвана, чтобы установить впоследствии новую площадку, облагороженную. Это приближает власть к народу. Теперь они не где-то там наверху, а они возле нас. А мы им где-то подскажем и очень рады, что они нас слышат.

Формат онлайн-общения руководителя региона с жителями сократил количество обращений на прямую линию или на личный прием граждан, констатируют в райисполкоме. Помолодел возраст и заявителей о проблеме или предложении. Пишет в основном молодежь.