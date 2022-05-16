Бесплатная попытка ЭКО и поддержка многодетных. Замминистра здравоохранения о программе «Дети Беларуси»

Новости Беларуси. Каждое суверенное общество вправе определять свои догмы самостоятельно. В новой редакции Конституции Беларуси появилась статья о семье как о союзе мужчины и женщины. Свой выбор на референдуме сделали миллионы белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ориентиры белорусского социального государства – это, например, бесплатная попытка ЭКО. С момента старта программы более 1 000 пар воспользовались своим шансом на родительство.

Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Действует программа «Дети Беларуси» – это межотраслевая, межведомственная программа, которая включает в себя очень большой спектр. Отдельные программы, касающиеся профилактики детского травматизма, программы поддержки многодетных семей, программа по экстракорпоральному оплодотворению, это уже касается медицинской тематики, и возможность предоставления на бесплатной основе этой сложной процедуры.

Программа семейного капитала, доступное жилье, привилегии для тех, кто стал родителем чаще среднестатического, декретный отпуск для мам до трех лет – это неполный перечень большой социальной миссии, которой могут похвастаться не в каждой стране. Урок большому миру.

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