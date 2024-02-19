Как собрать модный зимний образ? Побывали на шопинге со стилистом

Мария Кронда, корреспондент:

Мне нужно обновить зимний гардероб. Отправляемся на шопинг!

Мне кажется, что у многих зимний гардероб состоит из свитеров, плотных брюк, цветовая гамма достаточно скучная. Получается, что мы зимой не составим красивые образы?