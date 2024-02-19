Прямой эфир

Как собрать модный зимний образ? Побывали на шопинге со стилистом

19 февраля 2024 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мария Кронда, корреспондент:
Мне нужно обновить зимний гардероб. Отправляемся на шопинг!

Мне кажется, что у многих зимний гардероб состоит из свитеров, плотных брюк, цветовая гамма достаточно скучная. Получается, что мы зимой не составим красивые образы?

Как собрать модный зимний образ? Побывали на шопинге со стилистом-1

Дарья Пархимович, стилист:
Так нельзя сказать. Мы можем составить зимние образы. Я бы грубо не говорила про свитер. Свитер свитеру рознь. Есть много приемов, которые помогут разнообразить гардероб. Например, многослойность.

Какую одежду стоит купить зимой – смотрите в видео.

# Мода # общество # Мария Кронда

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси сократилось число преступлений экстремистской направленности
19 февраля 2024 12:00

В Беларуси сократилось число преступлений экстремистской направленности

20 февраля в Беларуси стартует досрочное голосование
19 февраля 2024 11:50

20 февраля в Беларуси стартует досрочное голосование

Есть ли будущее у традиционных СМИ в эпоху развития новых медиа? Мнения экспертов
19 февраля 2024 10:48

Есть ли будущее у традиционных СМИ в эпоху развития новых медиа? Мнения экспертов