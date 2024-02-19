Как собрать модный зимний образ? Побывали на шопинге со стилистом

Мария Кронда, корреспондент:
Мне нужно обновить зимний гардероб. Отправляемся на шопинг!
Мне кажется, что у многих зимний гардероб состоит из свитеров, плотных брюк, цветовая гамма достаточно скучная. Получается, что мы зимой не составим красивые образы?
Дарья Пархимович, стилист:
Так нельзя сказать. Мы можем составить зимние образы. Я бы грубо не говорила про свитер. Свитер свитеру рознь. Есть много приемов, которые помогут разнообразить гардероб. Например, многослойность.
Какую одежду стоит купить зимой – смотрите в видео.