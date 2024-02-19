В Беларуси снизилось количество погибших от преступлений – Генпрокуратура

Уровень преступности в Беларуси – минимальный за последние 5 лет. Об этом рассказал генпрокурор Беларуси, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снизилось количество погибших от преступлений. Меньше зарегистрировано особо тяжких злодеяний, в основном за счет снижения сбыта наркотиков. В 2023-м в два раза сократилось и число преступлений экстремистской направленности. В Беларуси сократилось число преступлений экстремистской направленности.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Эти люди не просто посягнули на государственность, на нашу страну. Они ведь делают и заявления, и действия конкретные, связанные с тем, чтобы причинить вред экономический, с одной стороны. Уже речь идет не о власти, не о государстве, а о простых людях: давайте предприятия все будем закрывать, санкции и все остальное. С другой стороны, делаются действия и открытые заявления, связанные с вооруженным захватом власти.