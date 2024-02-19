Пробуют национальные блюда, знакомятся с производством. За что ещё любят Беларусь туристы?

Экологический, познавательный, ностальгический. Туризм бывает разным. Ежегодно его направления совершенствуются. В столице создан координационный совет и специальные рабочие группы, которые корректируют программы и маршруты, делают отдых максимально комфортным.

Алексей Русакевич, директор ГУ «Информационно-туристический центр «Минск»:

Это и деловой туризм, экологический, инклюзивный, событийный. Мы проводим заседания рабочих групп по данным видам туризма, составляем планы мероприятий, утверждаем их на 2024 год.

Во время гастрономических путешествий туристы дегустируют наши национальные блюда, знакомятся с местным производством. Активным спросом пользуется и промышленный туризм. В прошлом год такие услуги оказывали более 10 холдингов и организаций.