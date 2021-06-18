Какую прививку выбирают минчане и как получить сертификат? Всё о вакцинации против коронавируса

Новости Беларуси. Одной только вакцинации против коронавируса будет недостаточно для борьбы с болезнью, поэтому общество должно быть осторожным и вести себя так, будто угроза вируса существует постоянно. Такое мнение высказал ведущий эксперт Всемирной организации здравоохранения. Что об этом думает гость программы «Большой город», первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Павел Удот? Юлия Алексеюк, ведущая:

Какое количество людей уже вакцинировалось в Минске?

Павел Удот, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Сегодня в Минске вакцинировалось уже более 160 тысяч человек. Юлия Алексеюк:

Расскажите, пожалуйста, подробнее, как проходит вакцинация. Если человек хочет ее пройти, куда ему обращаться? Павел Удот:

Чтобы вакцинироваться, можно обратиться в амбулаторную поликлиническую организацию по месту жительства. Также мы начинаем рассматривать вопрос об открытии пункта вакцинации в городских клинических больницах. Рассматриваем вопрос по вовлечению в данную функцию медицинские центры негосударственной формы собственности. Достаточно записаться, и вас вызовут. Когда пройдет очередь записавшихся, это можно будет делать в порядке живой очереди. Юлия Алексеюк:

А вы вакцинировались? Павел Удот:

Да, я вакцинировался. Юлия Алексеюк:

И как все прошло? Павел Удот:

Кроме головной боли меня ничего не беспокоило.

Юлия Алексеюк:

Какой вакциной вы вакцинировались? Павел Удот:

«ГамКовидВак». Юлия Алексеюк:

Вакцина «Спутник V» защищает от всех штаммов коронавируса? Павел Удот:

Этот вопрос находится на стадии изучения. И ответить на него однозначно можно будет только спустя какое-то время, когда мы поживем и поработаем как с вакцинами, так и с вирусами. Юлия Алексеюк:

Есть белорусский препарат, есть китайский препарат в Беларуси. Планируется ли завозить какие-то другие варианты?

Павел Удот:

Чтобы решить вопрос о приобретении и завозе других вакцин, в данный момент изучается спрос населения – нужна ли населению импортная вакцина. Если этот спрос будет достаточным, если система здравоохранения республики будет видеть, что население хочет вакцинироваться, есть потребность в этом, то, конечно, вопрос будет рассматриваться и, возможно, будет решен. Юлия Алексеюк:

Есть данные, кто выбирает белорусскую вакцину «Спутник V», кто выбирает китайскую ​Vero Cell? Может быть, старшее поколение больше доверяет отечественной вакцине? Павел Удот:

Разделить по возрасту достаточно сложно. Люди ориентируются на информацию, которую они черпают из различных источников – сайтов поликлиник, стационаров, просто из интернета. Читая о том, что легче переносится китайская вакцина, кто-то хочет прививаться китайской вакциной. Читая о том, что более эффективной считается вакцина «Спутник V», люди прививаются ей. Кто-то читает, что с китайской вакциной можно выехать отдохнуть в Таиланд, он будет делать выбор в отношении ее. Но четкого разделения по количеству пока нет. Пока больше прививаются «Спутник V», у нас в стране больше доверяют этой вакцине. Юлия Алексеюк:

Как получить сертификаты после вакцинации?

Павел Удот:

Для этого достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства, имея при себе паспорт. Сертификат о выполнении вакцинации будет выдан на руки. Оформляется он достаточно быстро. Сегодня еще идет развитие данного вопроса. Уже где-то с QR-кодом сертификат выдается, где-то без, но процедура достаточно простая и доступная во всех поликлиниках Минска. Юлия Алексеюк:

Есть информация, что фармкомпании планируют разработать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Какие прогнозы и чем она будет отличаться от тех, что уже существуют? Павел Удот:

Сегодня однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» уже в конце мая прошла регистрацию в Российской Федерации. Ее отличие заключается в том, что она будет однокомпонентной, достаточно будет одной инъекции, и пока рассматривается вопрос о том, что данная вакцина больше будет подходить для лиц в возрасте до 60 лет. Возможно, данной вакциной можно будет прививать и беременных женщин. Юлия Алексеюк:

А что касается детей? Разрабатывается ли вакцина для них? Павел Удот:

Нет, пока этот вопрос не рассматривается.