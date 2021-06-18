Белорусы отправятся в автопробег Могилёв – Быхов 19 июня. Где побывают участники?

Новости Беларуси. Очередной автопробег под девизом «За Беларусь» пройдет завтра, 19 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередной автопробег под девизом «За Беларусь» пройдет завтра, 19 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Маршрут «Могилев – Быхов – Могилев». 50 километров в одну сторону. Путь не дальний, зато программа насыщенная.
Участники сделают остановки у мест воинской славы и достопримечательностей, связанных с духовным прошлым Беларуси. Запланировано посещение интерната для престарелых и инвалидов в рамках благотворительного проекта «Неравнодушные сердца», а также проведение диалоговой площадки с молодежью Быхова и посещение одного из перерабатывающих предприятий.