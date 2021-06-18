Прямой эфир

Белорусы отправятся в автопробег Могилёв – Быхов 19 июня. Где побывают участники?

18 июня 2021 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередной автопробег под девизом «За Беларусь» пройдет завтра, 19 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы отправятся в автопробег Могилёв – Быхов 19 июня. Где побывают участники?-1

Маршрут «Могилев – Быхов – Могилев». 50 километров в одну сторону. Путь не дальний, зато программа насыщенная.

Белорусы отправятся в автопробег Могилёв – Быхов 19 июня. Где побывают участники?-4

Участники сделают остановки у мест воинской славы и достопримечательностей, связанных с духовным прошлым Беларуси. Запланировано посещение интерната для престарелых и инвалидов в рамках благотворительного проекта «Неравнодушные сердца», а также проведение диалоговой площадки с молодежью Быхова и посещение одного из перерабатывающих предприятий.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Как этот ребёнок мог у меня родиться?» Многодетная мама о своём опыте и несоответствии ожиданий
18 июня 2021 11:27

«Как этот ребёнок мог у меня родиться?» Многодетная мама о своём опыте и несоответствии ожиданий

Главы МИД обсудили беспрепятственное перемещение граждан Беларуси и России
18 июня 2021 11:20

Главы МИД обсудили беспрепятственное перемещение граждан Беларуси и России

«Вы представляете страну и Президента». Александр Лукашенко назначил послов Беларуси в Иран, Монголию и на Кубу
18 июня 2021 11:08

«Вы представляете страну и Президента». Александр Лукашенко назначил послов Беларуси в Иран, Монголию и на Кубу