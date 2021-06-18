Белорусы отправятся в автопробег Могилёв – Быхов 19 июня. Где побывают участники?

Участники сделают остановки у мест воинской славы и достопримечательностей, связанных с духовным прошлым Беларуси. Запланировано посещение интерната для престарелых и инвалидов в рамках благотворительного проекта «Неравнодушные сердца», а также проведение диалоговой площадки с молодежью Быхова и посещение одного из перерабатывающих предприятий.