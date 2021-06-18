«Как этот ребёнок мог у меня родиться?» Многодетная мама о своём опыте и несоответствии ожиданий
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Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Светлана, расскажите про ваш опыт. Я так понимаю, у вас официально депрессии не было?
Светлана Навицкая, многодетная мама, блогер:
Официально не было. Конечно, не знала, что будет так, только с первым ребенком, потому что ты видишь картинку, которая существует – это красивый ребенок. У меня красный диплом, у мужа красный диплом – чего он такой тупой? Ты смотришь и понимаешь, что он совершенно не умный. Как этот ребенок мог у меня родиться?
Улия Шамхорская, кризисный и репродуктивный психолог:
Он не соответствует вашим ожиданиям.
Светлана Навицкая:
Не соответствует ожиданиям.
Елена Кругликова:
Когда вы посмотрели на него и так решили?
Светлана Навицкая:
Это было где-то в год и три, когда он не начал продолжать говорить уже предложениями. Я, значит, с трех месяцев читаю ему Пушкина, все карточки Домана у меня по всем тумбочкам, по дому развешены. Год и три – он еще не говорит предложениями? Это как вообще? Откуда этот ребенок? Он не понимает, когда я ему говорю: мы сейчас с тобой будем заниматься. А он круги наматывает.
Елена Кругликова:
Нет, он должен: да, мамочка, как скажешь, сегодня мы с тобой поговорим.
Светлана Навицкая:
Ты приводишь ребенка в школу развития с года, все как надо. У тебя запланированный ребенок, все стандарты, ты подготовлен, все должно быть как надо. И вот, ты в год приводишь его в школу развития и смотришь, что все детки сидят, в песочке копаются, детям это нравится, удобные дети. А твой берет эту песочницу – хлобысь, потом вскакивает, всех детей поднимает – пошли за двери, ребят, здесь скучно. И это мой ребенок, тот, которому я Пушкина читала с трех месяцев. Каждое занятие заканчивалось моими слезами. Депрессия возникла осознанно, по определенной причине. Не просто гормональный сбой или сложности отношений в семье – конкретно по определенным причинам – своими же навязанными стандартами.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как вы побороли эту депрессию?
Светлана Навицкая:
Взяла себя в руки, отдала в спорт. Появились гимнастика, плавание. Ребенок стал отдавать больше энергии, и просто пришлось его принять и полюбить таким.
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