«Как этот ребёнок мог у меня родиться?» Многодетная мама о своём опыте и несоответствии ожиданий

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Светлана, расскажите про ваш опыт. Я так понимаю, у вас официально депрессии не было?

Светлана Навицкая, многодетная мама, блогер:

Официально не было. Конечно, не знала, что будет так, только с первым ребенком, потому что ты видишь картинку, которая существует – это красивый ребенок. У меня красный диплом, у мужа красный диплом – чего он такой тупой? Ты смотришь и понимаешь, что он совершенно не умный. Как этот ребенок мог у меня родиться? Улия Шамхорская, кризисный и репродуктивный психолог:

Он не соответствует вашим ожиданиям. Светлана Навицкая:

Не соответствует ожиданиям. Елена Кругликова:

Когда вы посмотрели на него и так решили?

Светлана Навицкая:

Это было где-то в год и три, когда он не начал продолжать говорить уже предложениями. Я, значит, с трех месяцев читаю ему Пушкина, все карточки Домана у меня по всем тумбочкам, по дому развешены. Год и три – он еще не говорит предложениями? Это как вообще? Откуда этот ребенок? Он не понимает, когда я ему говорю: мы сейчас с тобой будем заниматься. А он круги наматывает. Елена Кругликова:

Нет, он должен: да, мамочка, как скажешь, сегодня мы с тобой поговорим.