Главы МИД обсудили беспрепятственное перемещение граждан Беларуси и России

Высокую интенсивность белорусско-российских контактов 18 июня констатировали главы МИД двух стран. В Москве прошла встреча Владимира Макея и Сергея Лаврова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель внешнеполитического ведомства России проинформировал об итогах российско-американского саммита. По его словам, в Женеве тематика Беларуси затрагивалась в контексте необходимости учитывать ценности разных стран. Что касается сотрудничества Минска и Москвы, то на встрече обсуждались интеграционные вопросы, включая внешнеполитическую координацию в весьма непростой мировой обстановке.