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Главы МИД обсудили беспрепятственное перемещение граждан Беларуси и России

18 июня 2021 11:20
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Высокую интенсивность белорусско-российских контактов 18 июня констатировали главы МИД двух стран. В Москве прошла встреча Владимира Макея и Сергея Лаврова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы МИД обсудили беспрепятственное перемещение граждан Беларуси и России-1

Руководитель внешнеполитического ведомства России проинформировал об итогах российско-американского саммита. По его словам, в Женеве тематика Беларуси затрагивалась в контексте необходимости учитывать ценности разных стран. Что касается сотрудничества Минска и Москвы, то на встрече обсуждались интеграционные вопросы, включая внешнеполитическую координацию в весьма непростой мировой обстановке.

Главы МИД обсудили беспрепятственное перемещение граждан Беларуси и России-4

Макей и Лавров обсудили и вопрос беспрепятственного перемещения граждан Беларуси и России, преодоление санкционного давления Запада.

# Беларусь-Россия # общество # Владимир Макей # Сергей Лавров # Фотофакт

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