IV Международный форум по искусственному интеллекту стартует в Минске

IV Международный форум по искусственному интеллекту стартует сегодня, 13 октября, в Минске. Событие станет важным этапом в развитии новейших технологий и будет способствовать цифровой трансформации страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум объединит ученых, представителей академической среды, производственного и IT-секторов, а также зарубежных экспертов. Мероприятие соберет более 250 представителей науки, образования, бизнеса и международных организаций, специализирующихся в области искусственного интеллекта. Инновационные разработки представят и молодые ученые. На секциях специалисты обсудят применение искусственного интеллекта в разных сферах жизни от здравоохранения и транспорта до системы умного города и государственного управления.