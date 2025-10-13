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IV Международный форум по искусственному интеллекту стартует в Минске

13 октября 2025 07:19
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IV Международный форум по искусственному интеллекту стартует сегодня, 13 октября, в Минске. Событие станет важным этапом в развитии новейших технологий и будет способствовать цифровой трансформации страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

IV Международный форум по искусственному интеллекту стартует в Минске-2

Форум объединит ученых, представителей академической среды, производственного и IT-секторов, а также зарубежных экспертов. Мероприятие соберет более 250 представителей науки, образования, бизнеса и международных организаций, специализирующихся в области искусственного интеллекта. Инновационные разработки представят и молодые ученые. На секциях специалисты обсудят применение искусственного интеллекта в разных сферах жизни от здравоохранения и транспорта до системы умного города и государственного управления. 

# Искусственный интеллект # форум

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