Марафон добрых дел! В Беларуси проходит масштабная благотворительная акция. Инициатива приурочена к 35-летию Федерации профсоюзов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди и сотрудники промышленных предприятий посетили Осиповичскую школу-интернат. Уборка территории, приведение в порядок зеленых зон, общение с воспитанниками и, конечно, подарки. Активисты провели мастер-класс по рисованию и лепке, вместе участники создавали красочные картины. Цель такого визита – не просто помощь в создании комфортный среды, главное в акции – внимание и забота тем, кто в этом нуждается.

Татьяна Ефимович, директор Осиповичской специальной школы-интерната: Совсем недавно была оказана помощь, которая была направлена на укрепление материально-технической базы. Мы смогли приобрести определенное медицинское оборудование.

Валерий Курсевич, председатель Белорусского профессионального союза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ»:

Данная акция – это не разовая акция. Мы с этой школой-интернат давно сотрудничаем. Ежегодно проводим различные мероприятия совестно с детьми. Ну а в целом, в каждом регионе проводятся подобные акции, где мы оказываем как физическую помощь, так и материальную.

Добрую инициативу реализуют с начала осени. Уже прошло свыше 700 благотворительных акций по всей стране. И каждая такая поддержка носит не разовый характер, необходимая помощь будет оказываться и в дальнейшем. Марафон продлится до конца года.