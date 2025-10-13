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Марафон добрых дел! В Беларуси проходит масштабная благотворительная акция

13 октября 2025 07:27
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Марафон добрых дел! В Беларуси проходит масштабная благотворительная акция. Инициатива приурочена к 35-летию Федерации профсоюзов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марафон добрых дел! В Беларуси проходит масштабная благотворительная акция-2

Молодые люди и сотрудники промышленных предприятий посетили Осиповичскую школу-интернат. Уборка территории, приведение в порядок зеленых зон, общение с воспитанниками и, конечно, подарки. Активисты провели мастер-класс по рисованию и лепке, вместе участники создавали красочные картины. Цель такого визита – не просто помощь в создании комфортный среды, главное в акции – внимание и забота тем, кто в этом нуждается. 

Марафон добрых дел! В Беларуси проходит масштабная благотворительная акция-4

Татьяна Ефимович, директор Осиповичской специальной школы-интерната:
Совсем недавно была оказана помощь, которая была направлена на укрепление материально-технической базы. Мы смогли приобрести определенное медицинское оборудование.

Марафон добрых дел! В Беларуси проходит масштабная благотворительная акция-6

Валерий Курсевич, председатель Белорусского профессионального союза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ»:
Данная акция – это не разовая акция. Мы с этой школой-интернат давно сотрудничаем. Ежегодно проводим различные мероприятия совестно с детьми. Ну а в целом, в каждом регионе проводятся подобные акции, где мы оказываем как физическую помощь, так и материальную.

Добрую инициативу реализуют с начала осени. Уже прошло свыше 700 благотворительных акций по всей стране. И каждая такая поддержка носит не разовый характер, необходимая помощь будет оказываться и в дальнейшем. Марафон продлится до конца года.

# Благотворительная акция # Профсоюзы в Беларуси

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