Иран заморозил сотрудничество с МАГАТЭ по ядерной программе. В Тегеране отметили, что достигнуты ранее договоренности больше не действуют, а любые переговоры по этому вопросу потеряли актуальность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее глава МИД Ирана заявлял, что сентябрьское соглашение с МАГАТЭ для выработки механизма взаимодействия, будет считаться отмененным. Решение было принято после того, как европейские страны заявили о возобновлении санкций ООН против Ирана. Они вновь вступили в силу 28 сентября. Это решение ограничивает возможности страны в ядерной сфере, а также в области поставок вооружений и технологий. Тегеран считает, что таким образом страны Запада нарушают условия сделки 2015 года по ядерному сдерживанию.