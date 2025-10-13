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Иран заморозил сотрудничество с МАГАТЭ по ядерной программе

13 октября 2025 07:12
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Иран заморозил сотрудничество с МАГАТЭ по ядерной программе. В Тегеране отметили, что достигнуты ранее договоренности больше не действуют, а любые переговоры по этому вопросу потеряли актуальность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран заморозил сотрудничество с МАГАТЭ по ядерной программе-2

Ранее глава МИД Ирана заявлял, что сентябрьское соглашение с МАГАТЭ для выработки механизма взаимодействия, будет считаться отмененным. Решение было принято после того, как европейские страны заявили о возобновлении санкций ООН против Ирана. Они вновь вступили в силу 28 сентября. Это решение ограничивает возможности страны в ядерной сфере, а также в области поставок вооружений и технологий. Тегеран считает, что таким образом страны Запада нарушают условия сделки 2015 года по ядерному сдерживанию. 

# МАГАТЭ

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