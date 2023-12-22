Какова роль наблюдателей и в чём новшества электоральной кампании – 2024? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»

В Беларуси активно проходит выдвижение кандидатов в депутаты. Оно продлится до 15 января. Это масштабная избирательная кампания. Впервые в истории Беларуси пройдет единый день голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 февраля будем выбирать депутатов разных уровней: от поселковых советов до Палаты представителей. Одна из новаций предстоящих выборов касается сроков аккредитации национальных наблюдателей. Пройти ее необходимо до начала досрочного голосования. То есть до 20 февраля. Об институте наблюдателей наш проект «Понятно про выборы». Электоральная кампания – 2024. Будем сразу выбирать депутатов всех уровней. Наблюдателям за избирательной кампанией в Беларуси уже поступают приглашения. Одно из последних направлено российским представителям. Сегодня остановимся с вами на институте наблюдателей – неотъемлемой части избирательного процесса. «Понятно про выборы» говорим открыто и гласно. То, о чем вы хотели узнать, обсудим.

Наблюдатели бывают внутренние (национальные) и иностранные (международные). В соответствии с законодательством, иностранные, а также международные организации приглашаются Президентом, ВНС, Национальным собранием, Министерством иностранных дел, Центральной комиссией. Для регистрации наблюдателю необходимо подать в ЦИК соответствующие документы. Итак, национальные наблюдатели – это представители от политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов, граждане, обладающие избирательным правом. Вот как свою деятельность в период электоральной кампании видят профсоюзы.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы проведем соответствующую подготовку и обучение. Наблюдатель будет понимать и свои права, и свои полномочия, и требования законодательства, чтобы правильно и профессионально вести наблюдение за тем, как будет организован избирательный процесс. Среди наблюдателей могут быть и представители интеграционных объединений: ШОС, БРИКС, СНГ. Выборы – это прекрасная возможность ближе познакомиться с менталитетом партнеров. К тому же избирательное законодательство постоянно развивается. Поэтому наблюдение – это еще и обмен опытом. Посмотреть, как применяют ту или иную новацию соседи. Тот же единый день голосования. За последние 20 лет работы миссии СНГ было проведено свыше сотни наблюдений во всех странах Содружества Независимых Государств за парламентскими, президентскими выборами, а также референдумами.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

На Западе предостаточно различных миссий и организаций, которые стремятся наблюдать за выборами, осуществляют наблюдение. Но мы к тому времени, к 2022 году, пришли к выводу, что не всегда результаты этих наблюдений объективны. Особенно на пространстве Содружества Независимых Государств. И было принято такое решение. Почему именно они должны давать оценки нашим выборам? Нам нужно иметь свой орган, который осуществлял бы наблюдение и давал бы, на наш взгляд, объективные оценки того, что происходит в ходе выборов, в ходе подготовки к выборам и так далее. Поэтому единогласно была принята эта Конвенция демократических выборов на пространстве СНГ. После принятия этого решения Государства Содружества стали формировать миссии для наблюдения за выборами. Это солидные парламентарии с богатым жизненным и профессиональным опытом. И здесь, конечно, требуется не только опыт, но и необходимая подготовка к этому процессу. Перед наблюдателями стоит задача заранее изучить законодательство избирательное той страны, куда мы едем.

Западные наблюдатели, их структуры на выборах традиционно представляла группа Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Само «Совещание по безопасности в Европе» создавалось в 1970-е годы во время разрядки между Европой, США и Советским Союзом. На тот момент это была переговорная площадка для снижения военного противостояния. Но и после холодной войны ОБСЕ продолжила «работать» по странам Востока, в то время как страны Запада никогда не становились объектом критики организации. Самая главная фишка ОБСЕ – выборы. Посылая сигналы в виде отчетов и контролируя группы наблюдения, США и Евросоюз пытаются влиять на исход избирательной кампании в неугодных странах.

Алексей Дзермант, политолог:

Отчеты о результатах выборов готовят заранее, до того момента, как сами выборы произошли. То есть уже идет политическая оценка раньше, чем оценка, собственно, самого процесса, результатов. Это говорит о том, что именно предвзятая политическая, заангажированная оценка преобладает в тех случаях, когда политические режимы устройства каких-то стран не очень нравятся западным государствам, Европейскому союзу. Это случается очень часто. Практически никогда государство, которое следует своим курсом, не получает положительных оценок от ОБСЕ. На недавние выборы в Польшу прибыло около 30 сотрудников ОБСЕ, столько же направляли в США, в то время как последняя заявка по Беларуси содержала 430 человек. Понятно, что задача такой большой группы – наблюдать не только за выборами.

Петр Петровский, политолог:

Она признает демократичность выборов в странах, где реально происходят фальсификации. К примеру, США времен последних президентских выборов 2020 года – Трамп. Не были замечены ни протесты, ничего, все написали, что все замечательно. С другой стороны, в странах с неугодными лидерами находятся какие-то нарушения, объявляется, что все, нет демократии никакой. Мы видели это и на Донбассе, когда выявили, что ОБСЕ, вместо того чтобы проводить мониторинговую миссию, фактически занималась шпионажем в пользу киевского режима. Организация реально себя дискредитировала и в избирательном, и в дипломатическом, и в миротворческом процессе. И если эта организация (мы это видели в 2020 году в Беларуси), через нее проходили средства, некоторые наблюдатели участвовали в попытке государственного переворота, понятно, что данная организация не должна присутствовать на выборах в Беларуси. Негативные процессы происходят и среди формальных союзников Запада. ОБСЕ начинает выполнять функции полицейского не только для Восточной Европы, но и для стран ЕС. Так, скандалом закончилась миссия наблюдения ОБСЕ в Польше. Сотрудниками была вскрыта схема ПиС, связанная с «нарезкой» избирательных округов, и «плавающие» списки избирателей, которые никто не видел. Списки голосующих поляков занизили на 800 тысяч человек по сравнению с прошлыми выборами, также были вопросы по финансированию избирательных фондов, критика судебной системы и в целом агрессивного тона кампании. Промежуточный отчет ОБСЕ получился очень жестким – эдакой многозначительной паузой перед голосованием. Были подробно указаны все болевые точки правящей партии, и это был своего рода намек: если ПиС не обеспечит прозрачные выборы, их результаты будут поставлены под сомнение. Ничего удивительного здесь нет – ОБСЕ выполняла пожелания органов Евросоюза, которые шантажировали Качиньского и поддерживали Туска. И еще один момент. Польские власти под надуманным предлогом закрыли въезд на свою территорию белорусскому депутату, который в составе делегации ПА ОБСЕ ехал в Варшаву для наблюдения за парламентскими выборами.

Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

К нам едут наблюдатели. Наших наблюдателей миссия БДИПЧ ОБСЕ не всегда пускает. Крайний случай, который случился, когда нашего делегата, который ехал по линии БДИПЧ ОБСЕ, просто не пустили на границе – дискриминация граждан нашего государства. Конечно, неудивительно, что в плане международной конкуренции другие международные организации выходят на первый план в плане методологии наблюдения за выборами. Она совершенствуется сегодня, например, та же самая Межпарламентская ассамблея. Очень активно в этом работают разработанные методические рекомендации для наблюдения за электронным голосованием. Пространство Содружества шагает вперед в плане стандартизации международного наблюдения. У нас фактически единственный на сегодня документ международного характера, международный договор о стандартах демократических выборов – это конвенция 2002 года, которая была заключена в рамках СНГ. Этого нет в других регионах мира. Сегодня этот опыт, который у нас, к нему проявляют все больший интерес государства, в том числе и западного региона.