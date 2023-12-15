Какие требования к кандидату в депутаты? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»
Электоральная кампания проходит в соответствии с календарным планом мероприятий, который утвердил ЦИК. Так, уже в это воскресенье, 17 декабря, начнется очередной этап – выдвижение кандидатов в депутаты. Он продлится почти месяц. Сбор подписей будет проходить в точках, определенных местными органами власти. Собирать «за» поддержку можно будет путем поквартирного обхода. Агитация в это время запрещена. Допускается только ознакомление избирателей с биографиями претендентов.
О возрасте кандидатов и требованиях к ним – в проекте «Понятно про выборы».
Избирательная кампания – 2024 приближается к очередному этапу. Уже в это воскресенье начнется выдвижение кандидатов в депутаты.
«Понятно про выборы». Говорим открыто и гласно. То, о чем вы хотели узнать, обсудим.
Итак, 25 февраля 2024 года пройдет первый в истории Беларуси единый день голосования. Это масштабная избирательная кампания. Нам предстоит выбрать свыше 12,5 тысячи депутатов всех уровней. Уже 17 декабря старт выдвижения кандидатов в депутаты. В этот период начинают действовать непосредственные участники выборов, то есть партии, общественные организации. Конкретные фамилии кандидатов узнаем лишь в январе. А вот какие требования к ним? Изучим.
Возраст у кандидата может быть разный, главное, чтобы у него был ум светлый.
Возраст, потому что это жизненный опыт. Экономическое либо военное образование, может быть. И любовь к Беларуси.
Белорусский институт стратегических исследований провел среди жителей нашей страны социологический опрос. Судя по полученным данным, избирателям важны возраст кандидата, его достижения как семьянина, профессионала, его личные качества и умение общаться с избирателями.
Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Человек с управленческими навыками, профессионал своего дела. Особенность есть у сельских жителей в отношении запросов к депутату. Например, сельчан больше всего интересует, насколько часто депутат может прийти к сельскому жителю. И этот запрос на тесное, прямое общение с простыми людьми самый главный именно в малых населенных пунктах.
Итак, о возрасте. Чтобы стать кандидатом в депутаты Палаты представителей, необходим минимум 21 год. В местные Советы надо достичь совершеннолетия. Плюс постоянно проживать в Беларуси.
Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Среди требований к кандидатам основной тренд – это тот самый заслон от внешнего вмешательства. Это совершенствование мер в отношении тех, кто не погасил или не снял судимость. То есть сейчас выдвигаться в местные Советы депутатов не могут граждане, которые не погасили или не сняли судимость. В том числе если мы говорим о Палате представителей, Совете Республики, то граждане, в отношении которых был судом вынесен обвинительный приговор, они тоже ограничены в плане выдвижения.
Не получится выдвинуться в кандидаты гражданам, у которых есть иностранное гражданство (за исключением российского) или иной документ иностранного государства, предоставляющий права на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью. Сюда же относится и наличие так называемой карты поляка. Кстати, гражданин России может претендовать на депутатский мандат в местных Советах при условии, что он постоянно проживает на территории нашей страны.
Право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, трудовым коллективам, а также гражданам путем сбора подписей.
Что касается политических партий, их зарегистрировано четыре: Белорусская партия «Белая Русь», «Либерально‑демократическая партия Беларуси», «Коммунистическая партия Беларуси», «Республиканская партия труда и справедливости». И все они готовы побороться за представительство в парламенте и местных Советах депутатов.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Партийная программа должна быть адаптирована к реальным условиям жизнедеятельности, может быть, того региона, если мы говорим об избрании депутатов местных Советов. Если мы говорим о депутатах парламента, то здесь надо посмотреть с точки зрения видения партии тех актуальных законодательных актов, которые должны быть приняты в стране. Ведь страна не стоит на месте, мы развиваемся, в том числе и правовая система развивается.
О своем активном участии в выборах уже заявила Федерация профсоюзов Беларуси. Это одна из опор гражданского общества. Развитие производств, рабочих мест, рост зарплат. На это ФПБ делает ставку в своей работе и поддержит кандидатов, программа которых схожа с такой позицией. А это прежде всего трудовые коллективы. Они готовы на собраниях выдвинуть свои кандидатуры на депутатский портфель.
И еще один способ выдвижения – путем сбора подписей. Претендента в депутаты Палаты представителей должны поддержать не менее 1 000 граждан, проживающих на территории данного избирательного округа, а лицо, предлагаемое для выдвижения кандидатом в депутаты местного Совета, – не менее 1 % избирателей округа, при этом их количество не должно быть меньше 10.
Для сбора подписей необходимо зарегистрировать инициативную группу в количестве не менее 10 человек, и от 3 до 10 для выдвижения в кандидаты в депутаты местных Советов. Окружная, территориальная избирательная комиссия рассмотрит заявление и выдаст соответствующие удостоверения и подписные листы. Сбор подписей продлится до 15 января включительно.
Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Беларуси является народ. Посредством выборов каждый из нас реализует свои конституционные права быть избранным и избирать. Участие в выборах означает сопричастность к будущему нашей страны.
Такой вот избирательный ликбез. Вы спросили, мы ответили на ваши вопросы.