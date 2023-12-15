Какие требования к кандидату в депутаты? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»

Электоральная кампания проходит в соответствии с календарным планом мероприятий, который утвердил ЦИК. Так, уже в это воскресенье, 17 декабря, начнется очередной этап – выдвижение кандидатов в депутаты. Он продлится почти месяц. Сбор подписей будет проходить в точках, определенных местными органами власти. Собирать «за» поддержку можно будет путем поквартирного обхода. Агитация в это время запрещена. Допускается только ознакомление избирателей с биографиями претендентов. О возрасте кандидатов и требованиях к ним – в проекте «Понятно про выборы».

Избирательная кампания – 2024 приближается к очередному этапу. Уже в это воскресенье начнется выдвижение кандидатов в депутаты. «Понятно про выборы». Говорим открыто и гласно. То, о чем вы хотели узнать, обсудим. Итак, 25 февраля 2024 года пройдет первый в истории Беларуси единый день голосования. Это масштабная избирательная кампания. Нам предстоит выбрать свыше 12,5 тысячи депутатов всех уровней. Уже 17 декабря старт выдвижения кандидатов в депутаты. В этот период начинают действовать непосредственные участники выборов, то есть партии, общественные организации. Конкретные фамилии кандидатов узнаем лишь в январе. А вот какие требования к ним? Изучим.

Возраст у кандидата может быть разный, главное, чтобы у него был ум светлый.

Возраст, потому что это жизненный опыт. Экономическое либо военное образование, может быть. И любовь к Беларуси.

Белорусский институт стратегических исследований провел среди жителей нашей страны социологический опрос. Судя по полученным данным, избирателям важны возраст кандидата, его достижения как семьянина, профессионала, его личные качества и умение общаться с избирателями.

Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Человек с управленческими навыками, профессионал своего дела. Особенность есть у сельских жителей в отношении запросов к депутату. Например, сельчан больше всего интересует, насколько часто депутат может прийти к сельскому жителю. И этот запрос на тесное, прямое общение с простыми людьми самый главный именно в малых населенных пунктах. Итак, о возрасте. Чтобы стать кандидатом в депутаты Палаты представителей, необходим минимум 21 год. В местные Советы надо достичь совершеннолетия. Плюс постоянно проживать в Беларуси.

Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Среди требований к кандидатам основной тренд – это тот самый заслон от внешнего вмешательства. Это совершенствование мер в отношении тех, кто не погасил или не снял судимость. То есть сейчас выдвигаться в местные Советы депутатов не могут граждане, которые не погасили или не сняли судимость. В том числе если мы говорим о Палате представителей, Совете Республики, то граждане, в отношении которых был судом вынесен обвинительный приговор, они тоже ограничены в плане выдвижения. Не получится выдвинуться в кандидаты гражданам, у которых есть иностранное гражданство (за исключением российского) или иной документ иностранного государства, предоставляющий права на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью. Сюда же относится и наличие так называемой карты поляка. Кстати, гражданин России может претендовать на депутатский мандат в местных Советах при условии, что он постоянно проживает на территории нашей страны. Право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, трудовым коллективам, а также гражданам путем сбора подписей.

Что касается политических партий, их зарегистрировано четыре: Белорусская партия «Белая Русь», «Либерально‑демократическая партия Беларуси», «Коммунистическая партия Беларуси», «Республиканская партия труда и справедливости». И все они готовы побороться за представительство в парламенте и местных Советах депутатов.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Партийная программа должна быть адаптирована к реальным условиям жизнедеятельности, может быть, того региона, если мы говорим об избрании депутатов местных Советов. Если мы говорим о депутатах парламента, то здесь надо посмотреть с точки зрения видения партии тех актуальных законодательных актов, которые должны быть приняты в стране. Ведь страна не стоит на месте, мы развиваемся, в том числе и правовая система развивается. О своем активном участии в выборах уже заявила Федерация профсоюзов Беларуси. Это одна из опор гражданского общества. Развитие производств, рабочих мест, рост зарплат. На это ФПБ делает ставку в своей работе и поддержит кандидатов, программа которых схожа с такой позицией. А это прежде всего трудовые коллективы. Они готовы на собраниях выдвинуть свои кандидатуры на депутатский портфель.