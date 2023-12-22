Латвийские силовики со зверской жестокостью избивают беженцев на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иностранные граждане, бегущие от разрушительной экспансии западной «демократии» у себя на родине, продолжают сталкиваться с безжалостными наемниками на границе Евросоюза.

Прибалтийские каратели отбирают у беззащитных и просящих о помощи людей деньги, мобильные телефоны и документы. После жестоко избивают детей, женщин и мужчин, выбрасывая их на территорию нашей страны уже мертвых или оставляют замерзать обессиленных в лесополосе. Так, в декабре 2023 года белорусские пограничники в Верхнедвинском районе обнаружили четверых избитых людей из Ирана, Сирии и Судана. Пострадавших доставили в учреждения здравоохранения, где им была оказана медицинская помощь.

Я был с семьей, мы пересекли латвийскую границу. Встретив латвийских пограничников, мы попросили о помощи. В ответ они принялись нас сильно избивать. Много били по ногам и предплечью. Поломали пальцы. Друга били сильно по телу и по голове. Все наши вещи забрали люди в форме в Латвии: телефоны, продукты питания, деньги, порвали документы – все забрали. Мы просили воды, очень хотелось пить. Мы были очень голодные. Били меня, жену тоже били. Это ужасно.